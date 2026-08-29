SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Iglesias.
30 agosto 2026 alle 00:24

Renovo BioEdil, licenziati dodici dipendenti 

Insorge la Fillea-Cgil: «Nessuna crisi legata agli ordini, confronto con l’azienda» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non c'è pace per lo stabilimento dove un tempo sorgeva la Rockwool Spa, oggi sostituita dalla Renovo BioEdil. Dodici licenziamenti, un turno di lavoro cancellato e molti interrogativi sul futuro dello stabilimento: è la prospettiva annunciata dall'azienda di Iglesias – ma gestita dai magnati russi Katunin - che produce pannelli in fibra di legno e occupa complessivamente circa cinquanta dipendenti. La società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge nove operai e tre impiegati, motivandola con una riorganizzazione aziendale. Una scelta che, nella comunicazione inviata ai sindacati e all’Aspal, è presentata come una decisione imprenditoriale e non come la conseguenza di una situazione di crisi.

I sindacati

La Fillea Cgil Sardegna chiede il ritiro dei licenziamenti e l’apertura immediata di un confronto mentre i lavoratori, giovedì in assemblea con le Rsu, hanno proclamato lo stato di agitazione, con il conseguente blocco degli straordinari. Nel frattempo, Fillea Cgil ha inviato all’azienda la richiesta di esame congiunto prevista dalla normativa e attende la convocazione. «Siamo in una fase ancora embrionale, abbiamo pochi elementi a disposizione se non quelli formali contenuti nell’avvio della procedura di licenziamento collettivo - spiega Erika Collu, segretaria regionale -, per noi è un po’ un fulmine a ciel sereno».

Le perplessità

A preoccupare il sindacato è soprattutto l’assenza, secondo quanto riportato nella procedura, di una crisi legata agli ordini. «La Renovo opera in un comparto considerato innovativo – osserva Collu -, legato all’economia circolare e alla sostenibilità ambientale. È un’azienda relativamente giovane, che opera in un settore particolarmente interessante e sensibile». La riorganizzazione annunciata dalla società comporterebbe il passaggio da quattro squadre a due, con la conseguente soppressione di un turno. Una decisione che solleva dubbi sul piano industriale: «Se fino a oggi la produzione è rimasta al di sotto delle potenzialità - si domanda Collu -, come si pensa di aumentarla domani con un turno in meno e quindi con due sole squadre?». L’ultima produzione risalirebbe a giugno e, secondo Collu, «lo stabilimento non avrebbe mai raggiunto pienamente le proprie potenzialità».

Voci di vendita

Nel frattempo, a quanto si apprende dai profili LinkedIn dell’azienda, la Renovo starebbe cercando, soprattutto in Trentino-Alto Adige, dei manager per la vendita. «Un altro elemento – risponde Collu - che dovrà essere chiarito nel confronto con l’azienda». La Fillea ha inoltre informato le istituzioni e chiesto l’attivazione dei tavoli con l’assessorato regionale al Lavoro. «Questa situazione non è sostenibile - conclude Collu -, l’auspicio era che questa realtà potesse contribuire a dare una risposta a un territorio che mantiene una forte vocazione industriale, ma questa vicenda pone un punto interrogativo a tutto ciò».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Turismo

Bosa, stagione in chiaroscuro

«Le presenze sono in linea con gli anni scorsi, ma servono più servizi» 
Serafino Corrias
Turismo

I voli da New York, il sogno americano che va oltre l’estate

«Clienti con alta capacità di spesa che non cercano solo il mare» 
Tania Careddu
I controlli

Multa per la spiaggia occupata

A Villasimius sdraio vuote sin dall’alba in attesa dei bagnanti 
Andrea Manunza
Turismo

«Escursioni e cammini, mancano rifugi e servizi»

La replica di Cuccureddu: in questi anni investite risorse, progetti fermi al Ministero 
Giuseppe Deiana
Durissimo il consigliere Cioni (Sardistas): «Ora basta, siamo stanchi di subire»

«Nuovo scempio ambientale» Selargius, tutti contro il Bess

Appelli al sindaco che prende tempo: «Devo vedere le carte» 
Giorgia Daga
L’incendio

Cantiere forestale distrutto e quattro feriti

Arzana: la Procura indaga per disastro ambientale, i turisti fotografano lo scempio 
Roberto Secci
La polemica

Ranucci via da Report, ma il caso è ancora aperto

I suoi legali contestano la legittimità della destituzione e chiedono i danni 