Isili.
20 gennaio 2026 alle 00:20

Reinserimento dei detenuti: un progetto nella colonia penale 

Espletata la fase burocratica è tutto pronto per dare il via al progetto Ara (Azioni per il reinserimento e l’autonomia) destinato ai detenuti nella colonia penale di Isili. Proposto dall’azienda sanitaria locale costituita da Ifold (istituto di ricerca) e Lumae Ets (ente del terzo settore) è beneficiario di 200 mila euro e durerà per 12 mesi. I detenuti del carcere di Isili sono considerati particolarmente vulnerabili sia dal punto di vista sanitario che socio-sanitario. Pertanto attraverso Ara è prevista una presa in carico multidisciplinare da parte di equipe dedicate, con un’attenzione specifica per extracomunitari. Proprio per questo il progetto agirà su un duplice piano: uno clinico-terapeutico, attuato secondo una strategia preventiva e correttiva che mira ad una rieducazione comportamentale attraverso un percorso personalizzato per ciascuno dei destinatari dell’intervento, e un piano socioeconomico.

Il percorso si svolgerà tenendo conto delle caratteristiche dei singoli partecipanti valutando i possibili livelli di apprendimento per valorizzare tutti al massimo. Sono dunque previste attività di sostegno individuale (colloqui, accompagnamento e tutoraggio nelle attività lavorative e di relazione, attività specialistiche riabilitative) e la partecipazione ad attività di équipe e di staff multiprofessionale con gli operatori del Ministero della Giustizia e della sanità territoriale.

