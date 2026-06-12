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Tribunale.
13 giugno 2026 alle 00:24

Reati contro la PA, Sanna alla guida 

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Il giudice Giampiero Sanna, 64 anni, è il nuovo presidente della Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari, specializzata in reati contro la pubblica amministrazione e criminalità economico-finanziaria. Il magistrato, conosciuto per il suo grande equilibrio, è stato nominato dal Consiglio superiore della magistratura e succederà al collega Giovanni Massidda.

In magistratura dal 1993, con oltre 30 di carriera giudiziaria, il magistrato cagliaritano era approdato alle aule del penale nel 2009, dopo aver lavorato a lungo prima alla sezione civile del Tribunale di Cagliari e poi in quello di Oristano. Intensa la sua attività come giudice monocratico, ultimamente è stato chiamato anche a presiedere la Corte d’assise per alcuni importanti processi. Affiancherà la collega Lucia Perra che presiede il collegio della Prima sezione penale, specializzato in reati contro la persona. (fr.pi.)

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