VaiOnline
Il dramedy
02 gennaio 2026 alle 00:31

Realtà e finzione George Clooney omaggia il cinema che non c’è più (da vera star) 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Puntando ai film della scorsa stagione ingiustamente sfuggiti ai radar, l’emozionate “Jay Kelly” - in esclusiva per Netflix e diretto da Noah Baumbach - mostra la vita dietro la fama di una star del cinema, svelando retroscena che, accanto alle grandi occasioni, nascondono enormi sacrifici e compromessi. Dopo essersi affermato tra i grandi nomi di Hollywood, Jay sente di aver smarrito l’immagine autentica di sé. Questo lo porterà a sospendere gli impegni lavorativi e a partire per l’Europa, nel tentativo di non perdere i rapporti con la figlia. In questo soggiorno oltreoceano non mancheranno Ron e Liz, i suoi più fidati collaboratori, che puntualmente gli ricorderanno i prossimi appuntamenti sul set, trascinandolo in un limbo di dubbi e rimpianti dal quale sembra impossibile trovare una via d’uscita. In un delicato equilibrio tra commedia e dramma, Baumbach pone una lente sul mestiere dell’attore, chiarendo come, oltre al talento, anche le semplici casualità intervengano in modo determinante sul proprio avvenire. I riferimenti al road movie si rivelano l’espediente giusto per intrecciare gli eventi del passato alla narrazione lineare, con il protagonista che interviene nei propri ricordi attraverso funzionali transizioni visive. Meno azzeccata, invece, la seconda parte, più incline ai toni comici e ai dialoghi dalla battuta pronta.

Ottima la scelta di George Clooney come protagonista, che accetta senza esitazioni d’investire nel progetto la propria esperienza autobiografica. Un titolo, in definitiva, che merita di esser recuperato, specie da chi è interessato a riflettere su ciò che distingue la verità dalla finzione scenica. (g. s.)

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Luci alla Domus per Cagliari-Milan

l Gaggini, Pilia
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
capodanno tragico

La strage dei giovanissimi Sei italiani ancora dispersi

Rogo dalle candele pirotecniche sulle bottiglie di champagne Almeno 47 vittime, molte intrappolate nell’uscita angusta 
Capodanno

Cagliari, una festa per 20mila persone

Folla nelle strade, alla Fiera e al Bastione Ristoranti e locali del centro presi d’assalto 
Mauro Madeddu
la Crisi

Dal diesel al tabacco, la stangata sui sardi arriva col nuovo anno

Il 2026 si apre con una raffica di rincari È allarme per i consumi delle famiglie 
Luca Mascia
Sanità

Asl, sì alle nomine ma con tre “buchi”

Intesa in extremis Todde-Pd: restano scoperte le Aziende di Cagliari, Sassari e Olbia 
Roberto Murgia
Cronaca

Nella bottiglia sigillata c’è acqua contaminata, donna finisce in ospedale

Panico e mistero a Carbonia, indagini dei carabinieri in corso 
Fabio Murru Stefania Piredda
Strade di sangue

Il viaggio per il concerto finisce contro un albero Illorai, un anno di lutti

La vittima è un operaio, Marco Boninu Un cinghiale gli ha tagliato la strada 
Mariangela Pala
La tragedia.

«Nuova morte sul lavoro, inaccettabile»

Emanu ele Floris
Capodanno

L’Isola festeggia i primi nati del 2026

Lieti eventi a Monserrato, Oristano (doppio parto), Nuoro, San Gavino e Olbia 
Tradizioni.

Gli irriducibili del tuffo in mare

Angelo Cucca Mariangela Pala