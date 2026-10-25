Real sun service, super partenza   

Sabato è partita l’Eccellenza regionale. Comincia bene la detentrice del titolo Real Sun Service, che infligge un secco 10-0 al Simaxis. Protagonista Shaheen (poker), e Pittittu (tripletta), poi Carthon (doppietta) e Donzo completano la goleada. Cinquina del Tortolì alla debuttante Arzachena. Le doppiette di bomber Incollu e di Botti e la rete di Floris, piegano le biancoverdi. Pokerissimo anche per l’Ossese. Le bianconere espugnano il campo della Gioventù Assemini. Alle cagliaritane non è servita la rete di Martignoni per opporre resistenza alla squadra allenata da Roberto Ennas, vittoriosa per 5-1, grazie ai sigilli di Fiori (tripletta), Niyomchai e Floris. Inizio col botto anche per la matricola Womentis: le ragazze di Marcello Salis piegano l’Atletico Uri per 4-2, grazie alla doppietta di Serra e ai gol di Borrello e Marci. Per le giallorosse a segno Cherubini e Pinna. Esordio amaro per l’Ilvamaddalena (a segno con Domingos): contro il Cagliari termina 6-1, con la doppietta dell’ex Caprera Gasmi e i gol di Aresu, Figus, Cammarota e Sattile. Infine successo per 5-1 della Futura Calcio Sales sulla Marzio Lepri Torres, con la doppietta di Serra, e i gol di Lande, Casula e Murgia. Di Marras la rete rossoblù.

Sconfitte

All’Atletico Uri non riesce l’impresa di fermare la Sampdoria: al Ninetto Martinez le giallorosse vanno ko per 2-0, collezionando la seconda sconfitta stagionale. Il 3-1 incassato dalla Torres a Torino contro le granata completa la giornata nera delle due sarde nel girone A di Serie C: inutile la rete di Giaquinto.