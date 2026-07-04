Rastelli riparte dal Bari in Serie C 

Ha ricevuto una chiamata dal diesse scelto dalla famiglia De Laurentiis e non ha esitato a rispondere presente. Il direttore sportivo in questione è Pierpaolo Marino, vecchio lupo di mare del calcio italiano, la squadra è il Bari, appena retrocesso in Serie C, e l’allenatore è un grande ex del Cagliari, Massimo Rastelli.

Il tecnico che ha riportato i rossoblù in Serie A nel 2016 (ottenendo la matematica promozione proprio dopo uno 0-3 al San Nicola), chiudendo per la prima volta nella storia del club la B al primo posto, ha un importante trascorso da giocatore: attaccante, ha giocato in A con il Piacenza, ma il suo nome è legato soprattutto alle imprese dell’Avellino e della Lucchese. Da allenatore, è nella stagione 2011-2012 che arriva la svolta della sua carriera, alla guida dell’Avellino, club che condurrà alla promozione in Serie B grazie alla vittoria del campionato di Lega Pro. Ci mette appena due stagioni a raggiungere le semifinali playoff per la Serie A. Nel 2015 accetta la guida del Cagliari, portandosi dietro il difensore Fabio Pisacane, ora tecnico dei rossoblù e vince la B. Nella stagione successiva ottiene la salvezza in Serie A con anticipo, chiudendo all’undicesimo posto. In seguito ha avuto esperienze negative: a Cremona, Pordenone e Avellino la ruota non ha girato come in Sardegna. Ora riparte da Bari con rinnovate ambizioni ed entusiasmo. (lo. pi.)

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