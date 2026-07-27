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Selargius.
28 luglio 2026 alle 00:35

Raid vandalici a Su Planu, residenti esasperati 

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Ancora vandali e “disturbatori” notturni nel quartiere di Su Planu. Non bastavano i danni alle auto in sosta nelle strade del rione di Selargius, a rompere la tranquillità dei residenti da tempo c’è un gruppo di ragazzini - probabilmente lo stesso che si scatena a frantumare i finestrini dei veicoli - che fra schiamazzi, urla, e raid vandalici, sta creando allarme.

L’ultima denuncia è di pochi giorni fa, in piazza Boiardo, diventata uno dei punti di ritrovo degli adolescenti. «Un gruppo litigioso, urlano sino all’alba, e la mattina puntualmente ritroviamo la piazza sporca», raccontano i residenti che parlano tutti senza nome per paura di eventuali ritorsioni. Poi aggiungono: «Hanno nuovamente divelto gli sportelli dei contatori pubblici dell’energia elettrica, per non parlare dei contenitori della spazzatura delle attività commerciali e di alcuni condomini, puntualmente vengono presi a calci e rovesciati per strada».

Pochi giorni fa era stata una residente di via Monte Gran Sasso, Silvia Usai, a denunciare i danni alla sua auto parcheggiata vicino a casa: due finestrini rotti in questo caso. Ma c’è chi segnala tentativi di furto della propria utilitaria, di furgoni. «C’è un gruppo di ragazzini in monopattino che seminano terrore nel quartiere», dicono in tanti.

Denunce che si vanno ad aggiungere a quelli che in questi mesi hanno riguardato soprattutto i quartieri di Su Planu e Is Corrias, da anni mete preferite delle bande dei balordi che danneggiano e rubano sulle auto.

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