Raid tra Usa e Iran, la tregua è a rischio 

WASHINGTON. Scambi di accuse e attacchi tra Usa e Iran ad Hormuz che rendono quanto mai fragile la tregua e l'accordo stipulati per mettere fine alla guerra, anche se le parti avrebbero concordato di tenere un nuovo round di negoziati in Qatar, a luglio. Anche il Bahrain ha denunciato l’attacco di droni iraniani, una probabile rappresaglia a seguito degli attacchi americani contro siti militari di Teheran, mentre una seconda petroliera è stata attaccata nello stretto in pochi giorni. L'Iran ha accusato gli Usa di aver violato l'accordo dopo che il Comando Centrale ha annunciato di aver attaccato depositi iraniani di missili e droni, in risposta all’«aggressione ingiustificata contro il traffico mercantile da parte delle forze iraniane». Teheran ha definito «questi attacchi brutali» e «una palese violazione» del cessate il fuoco, e i pasdaran hanno risposto affermando di aver colpito siti americani nella regione del Golfo.

RIPRODUZIONE RISERVATA