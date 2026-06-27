VaiOnline
Hormuz.
28 giugno 2026 alle 00:10

Raid tra Usa e Iran, la tregua è a rischio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

WASHINGTON. Scambi di accuse e attacchi tra Usa e Iran ad Hormuz che rendono quanto mai fragile la tregua e l'accordo stipulati per mettere fine alla guerra, anche se le parti avrebbero concordato di tenere un nuovo round di negoziati in Qatar, a luglio. Anche il Bahrain ha denunciato l’attacco di droni iraniani, una probabile rappresaglia a seguito degli attacchi americani contro siti militari di Teheran, mentre una seconda petroliera è stata attaccata nello stretto in pochi giorni. L'Iran ha accusato gli Usa di aver violato l'accordo dopo che il Comando Centrale ha annunciato di aver attaccato depositi iraniani di missili e droni, in risposta all’«aggressione ingiustificata contro il traffico mercantile da parte delle forze iraniane». Teheran ha definito «questi attacchi brutali» e «una palese violazione» del cessate il fuoco, e i pasdaran hanno risposto affermando di aver colpito siti americani nella regione del Golfo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Incidente sul lavoro

Cade dal ponteggio del “suo” palazzo: muore un impresario

Olbia, la tragica fine di Renato Mariotti Il lutto: «Quel cantiere era la sua vita» 
Andrea Busia
La sfilata

Sardegna Pride, la festa dei trentamila

Un fiume arcobaleno invade Cagliari: «Siamo il popolo disordinato ma buono» 
Alessandra Ragas
Regione

Addio a Rais, presidente della svolta

Socialista craxiano, guidò nel 1980 la prima Giunta senza la Dc 
Giuseppe Meloni
Il dibattito

Legge elettorale, preferenze in bilico

La Lega spegne l’entusiamo di FdI: «Se insistono, riforma a rischio» 
Roma

Massacrati a colpi di mannaia

Padre, madre e bimba. Grave il figlio 20enne. Caccia a un loro conoscente 
Il sisma

La terra trema ancora, si scava tra i cadaveri Italiani in prima linea

Venezuela, Rodriguez ringrazia Meloni In campo Vigili del fuoco e Protezione civile 