Raid nel centro servizi pronto all’inagurazione 

Cavi elettrici esterni tranciati e portati via, e un’ala del centro servizi di via Archimede data alle fiamme, comprese poltrone e scrivanie ridotte in cenere. Un raid vandalico con tanto di furto - martedì sera al tramonto - che frena l’imminente e attesa apertura del mega stabile nel cuore della zona industriale di Selargius. «Un danno per l’intera città», commenta amareggiato il sindaco Gigi Concu dopo il sopralluogo fatto ieri mattina con i tecnici del Comune. «Ma non ci arrendiamo, troveremo ulteriori risorse in bilancio per intervenire subito e mettere in funzione tutto il centro nel più breve tempo possibile».

L’incendio

Non erano ancora le 19 quando i vigili urbani, durante l’attività di monitoraggio nella zona industriale, hanno notato il cancello del centro servizi aperto. Pochi secondi dopo il fumo che fuoriusciva da uno dei quattro blocchi, e la telefonata ai vigili del fuoco. «Se non fosse per la presenza sul posto della Polizia locale, e l’arrivo immediato dei pompieri, sarebbe finita molto peggio», sottolinea il sindaco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Quartu, allertati al telefono da qualche passante che aveva notato dei movimenti strani fuori dallo stabile comunale della zona industriale: si parla di tre persone e di un furgone notato nel cortile, mezzo dove i ladri avrebbero poi caricato i cavi in rame dell’impianto elettrico, tagliati e rubati. Poi l’irruzione dentro una parte della struttura destinata a ospitare le sale espositive, e il rogo che ha divorato quasi tutto. «Nella zona ci sono diverse telecamere che forniranno sicuramente informazioni e immagini utili per risalire ai responsabili di questo scempio», dice Concu.

I lavori

Indagini in corso e danni da quantificare. «Non sono sicuramente pochi, aspettiamo le verifiche dei tecnici per avere una cifra esatta e stanziare le risorse necessarie per sistemare tutto». Climatizzatori distrutti dall’incendio, così come poltrone e altri arredi comunali tenuti da parte in vista dell’apertura del centro servizi destinato agli imprenditori selargini che lavorano nei capannoni oltre la 554. «I lavori di manutenzione sono ormai in fase di ultimazione, proprio martedì pomeriggio l’Enel ci ha trasmesso il preventivo per fare gli allacci elettrici e mettere in funzione il centro», dice ancora il sindaco. «Adesso è chiaro serviranno ulteriori lavori dopo i danni causati dall’incendio, ma stiamo facendo di tutto per ripristinare tutto in tempi celeri».

