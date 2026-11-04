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05 novembre 2026 alle 00:23

“Radar” sull’attualità 

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Il voto di Midterm negli Stati Uniti stasera a “Radar”, alle 21 su Videolina, a cura di Nicola Scano con la regia di Beppe Passavanti. Christian Rossi, docente di Relazioni internazionali all’Università di Cagliari, analizza i nuovi equilibri al Congresso e il futuro Europa-Trump. Dopo il vertice di Lula tra la ministra Anna Maria Bernini e il ministro sassone Sebastian Gemkow, Alberto Masoni, dirigente di ricerca dell’INFN, fa il punto sulla candidatura per l’Einstein Telescope. Con Francesco Paolo Micozzi, avvocato e docente di Informatica giuridica all’Università di Perugia, il caso della sentenza di Oristano scritta con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Filippo Martinez, rettore di Aristan, presenta il nuovo anno accademico “La realtà è un malinteso”.

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