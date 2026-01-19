Raccolta rifiuti in tilt:  «Più risorse e mezzi per superare la crisi» 

Cumuli di spazzatura in diversi quartieri, cassonetti traboccanti e cattivi odori : questa la situazione denunciata dal consigliere comunale d’opposizione, Edoardo Tocco che denuncia: «Il sistema di raccolta dei rifiuti in città è ormai ingestibile. Serve una pianificazione urgente».

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale sottolinea come l’attuale servizio per la raccolta dei rifiuti non sia più adeguato alle esigenze della città: «È indispensabile potenziare i mezzi e le risorse destinate al sistema. Non possiamo lasciare Cagliari in queste condizioni: servono interventi immediati e una pianificazione seria che coinvolga l’amministrazione comunale, gli operatori del settore e i cittadini».

Il consigliere evidenzia anche la necessità di un piano a lungo termine che tenga conto della crescita della popolazione, dei flussi turistici e dell’importanza di una gestione sostenibile: «Cagliari merita una programmazione efficiente e un sistema moderno di raccolta differenziata, con investimenti su mezzi ecologici e tecnologie digitali per monitorare la pulizia urbana». Una situazione complicata, come emerso anche in queste ultime settimane, con diverse zone trasformate in discariche da chi abbandona i rifiuti in ogni angolo.

«Mi appello agli amministratori», conclude Tocco, «affinché si intervenga subito, evitando di aggravare ulteriormente una situazione che danneggia non solo l’immagine della città, ma anche la salute dei cittadini».

