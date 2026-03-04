Raccolta differenziata: terzo anno ai vertici e premio da 121mila euro 

Per il terzo anno di fila, Monserrato premiata per la virtuosità nella raccolta differenziata. Ieri, all’Ecoforum di Legambiente a Cagliari, la città è stata eletta tra le migliori realtà dell’Isola come “Comune Riciclone”. Merito di una percentuale di rifiuti differenziati pari all’83% e di una produzione di secco indifferenziato pro capite sotto i 75 chili nel 2024 (circa 65 chili a testa).

A ritirare il premio il sindaco Tomaso Locci e l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. «I numeri parlano chiaro e fotografano una realtà virtuosa. È la conferma di un servizio che funziona e di un costante impegno nel miglioramento delle nostre performance ambientali», commenta De Roma. «Il vero merito di questo traguardo va ai cittadini di Monserrato», aggiunge Locci. «La tariffazione puntuale ci ha permesso di premiare i comportamenti esemplari, ma è stata la risposta della comunità a fare la differenza».

In arrivo una premialità regionale da 121mila euro. «Questi fondi sono la prova che la tutela dell’ambiente conviene a tutti: alle tasche dei cittadini e al decoro», conclude il sindaco. Soddisfazione anche del direttore operativo di Gesenu, Massimo Pera: «È il risultato di un lavoro condiviso tra amministrazione, cittadini e operatori del servizio».

