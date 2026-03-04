VaiOnline
Monserrato.
05 marzo 2026 alle 00:30

Raccolta differenziata: terzo anno ai vertici e premio da 121mila euro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per il terzo anno di fila, Monserrato premiata per la virtuosità nella raccolta differenziata. Ieri, all’Ecoforum di Legambiente a Cagliari, la città è stata eletta tra le migliori realtà dell’Isola come “Comune Riciclone”. Merito di una percentuale di rifiuti differenziati pari all’83% e di una produzione di secco indifferenziato pro capite sotto i 75 chili nel 2024 (circa 65 chili a testa).

A ritirare il premio il sindaco Tomaso Locci e l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. «I numeri parlano chiaro e fotografano una realtà virtuosa. È la conferma di un servizio che funziona e di un costante impegno nel miglioramento delle nostre performance ambientali», commenta De Roma. «Il vero merito di questo traguardo va ai cittadini di Monserrato», aggiunge Locci. «La tariffazione puntuale ci ha permesso di premiare i comportamenti esemplari, ma è stata la risposta della comunità a fare la differenza».

In arrivo una premialità regionale da 121mila euro. «Questi fondi sono la prova che la tutela dell’ambiente conviene a tutti: alle tasche dei cittadini e al decoro», conclude il sindaco. Soddisfazione anche del direttore operativo di Gesenu, Massimo Pera: «È il risultato di un lavoro condiviso tra amministrazione, cittadini e operatori del servizio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Guerra, l’Italia alle prese col dilemma basi

Si discute sulla concessione che potrebbero chiedere gli Usa, Meloni e Crosetto da Mattarella 
Il delitto di via Ghibli.

Il figlio: «Ho preso i soldi ma non li ho uccisi»

l F. Pinna
Il conflitto

Usare le basi italiane? Il dilemma del Governo

Meloni e Crosetto a colloquio con Mattarella «È il momento più difficile degli ultimi decenni» 
il conflitto

Prezzi alle stelle e code Caos benzina nell’Isola

La Sardegna è fra le regioni più care d’Italia: forti aumenti, automobilisti in fila per il pieno 
Riccardo Spignesi
L’incontro

Bersani: «Gli Usa puntano a controllare risorse ed energia»

L’ex segretario del Pd a Iglesias per presentare il suo libro 
Maurizio Liscia
Regione

«La lite Todde-Pd frena la manovra da 750 milioni»

Rischia di slittare la variazione di bilancio con i fondi della vertenza entrate 
Roberto Murgia
Senato

Antisemitismo, primo via libera al ddl

Il disegno di legge spacca il Pd: i sei riformisti votano col centrodestra 
Napoli

L’addio a Domenico: «Il figlio di tutti noi»

In migliaia per il funerale del bimbo, in cattedrale presente anche la premier 