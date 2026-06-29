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San Giovanni Suergiu.
30 giugno 2026 alle 00:21

Raccolta differenziata, da domani in vigore le nuove regole  

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Entrerà in vigore domani a San Giovanni Suergiu il nuovo servizio di raccolta differenziata, gestito da Teknoservice.

Ci saranno alcune novità per la cittadinanza, come la raccolta del secco che passera a frequenza quindicinale con il ritiro previsto il giovedì. Passerà a settimanale il ritiro della plastica, e i giorni di ritiro saranno il martedì per il centro e il sabato per le frazioni.

Rimane con passaggio quindicinale la raccolta della carta che però verrà ritirata il giovedì, mentre non subirà variazioni la raccolta dell’umido, i lunedì, mercoledì e venerdì, idem vetro e lattine che resteranno il martedì per il centro e sabato per le frazioni. Ci saranno anche altre variazioni come il ritiro degli indumenti usati per i quali sarà necessaria la prenotazione con un ritiro ogni 3 mesi e gli oli esausti andranno conferiti solo presso il centro di raccolta che, per motivi tecnici, per alcuni giorni resterà chiuso. Sarà cura dell’amministrazione comunicare la data della riapertura che sarà i lunedì, mercoledì, giovedì venerdì e sabato dalle 7 alle 11 e il martedì dalle 14 alle 18. Sul portale del Comune tutte le informazioni compreso il numero verde 800 615622, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 (sabato 8-12).

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