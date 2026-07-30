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31 luglio 2026 alle 01:06

Raccolta della plastica, possibili disservizi 

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Anche la città potrebbe essere interessata, nei prossimi giorni, da temporanei rallentamenti nella raccolta differenziata della plastica a causa delle criticità in atto nella filiera nazionale e regionale. Lo fa sapere il Comune ricordando che la situazione è legata alla saturazione degli impianti di stoccaggio e selezione del circuito Corepla, aggravata dall’aumento stagionale dei conferimenti e dalle più generali difficoltà della filiera del riciclo, legate anche alla ridotta capacità di assorbimento dei materiali riciclati e alla loro minore competitività.

L’amministrazione comunale, in raccordo con la Regione, sta tenendo sotto controllo costantemente l’evoluzione della situazione con l’obiettivo di limitare eventuali disagi. La criticità, che sta interessando in modo diffuso la filiera nazionale del riciclo degli imballaggi in plastica, è all’attenzione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: sono allo studio misure dirette a fronteggiare l’emergenza e scongiurare ripercussioni sulla raccolta differenziata nei Comuni sardi, anche in considerazione delle specifiche difficoltà legate alla condizione di insularità. Il Comune fa sapere che comunicherà ogni eventuale novità.

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