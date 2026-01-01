VaiOnline
Il nodo.
02 gennaio 2026 alle 00:35

Raccolta dei rifiuti, in primavera la gara da oltre 380 milioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’appalto per la raccolta dei rifiuti è certamente il più importante nel bilancio di Palazzo Bacaredda: vale 380 milioni di euro per sette anni più un altro eventuale. La gara per la differenziata, scaduta nel 2024, è stata prorogata di 18 mesi e quest’anno si dovrà procedere a una nuova assegnazione entro la primavera prossima. Il bando è europeo ma alla manifestazione di interesse hanno partecipato solo cordate o imprese italiane. Alla fine sul tavolo del Comune sono arrivate quattro offerte: c’è quella di De Vizia ed Econord che insieme gestiscono l’attuale appalto (in proroga fino all’assegnazione del nuovo servizio), e poi quelle di Cristorforo (una rete temporanea di imprese di Firenze), l’impresa Sangalli Giancarlo (srl di Monza), e la Teknoservice (srl che ha sede in Piemonte).

Il nuovo appalto prevede tempi più ristretti di raccolta degli abbandoni e un miglior sistema di comunicazione con i cittadini. Inoltre il nuovo appalto prevederà un'intensificazione di spazzamento e svuotamento cestini. Nei quartieri più critici, nei primi mesi del 2026 – aveva annunciato l’assessora Luisa Giua Marassi - partendo da piazza La Somme, sarà attuato un progetto sperimentale che rivoluzionerà la raccolta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Luci alla Domus per Cagliari-Milan

l Gaggini, Pilia
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
capodanno tragico

La strage dei giovanissimi Sei italiani ancora dispersi

Rogo dalle candele pirotecniche sulle bottiglie di champagne Almeno 47 vittime, molte intrappolate nell’uscita angusta 
Capodanno

Cagliari, una festa per 20mila persone

Folla nelle strade, alla Fiera e al Bastione Ristoranti e locali del centro presi d’assalto 
Mauro Madeddu
la Crisi

Dal diesel al tabacco, la stangata sui sardi arriva col nuovo anno

Il 2026 si apre con una raffica di rincari È allarme per i consumi delle famiglie 
Luca Mascia
Sanità

Asl, sì alle nomine ma con tre “buchi”

Intesa in extremis Todde-Pd: restano scoperte le Aziende di Cagliari, Sassari e Olbia 
Roberto Murgia
Cronaca

Nella bottiglia sigillata c’è acqua contaminata, donna finisce in ospedale

Panico e mistero a Carbonia, indagini dei carabinieri in corso 
Fabio Murru Stefania Piredda
Strade di sangue

Il viaggio per il concerto finisce contro un albero Illorai, un anno di lutti

La vittima è un operaio, Marco Boninu Un cinghiale gli ha tagliato la strada 
Mariangela Pala
La tragedia.

«Nuova morte sul lavoro, inaccettabile»

Emanu ele Floris
Capodanno

L’Isola festeggia i primi nati del 2026

Lieti eventi a Monserrato, Oristano (doppio parto), Nuoro, San Gavino e Olbia 
Tradizioni.

Gli irriducibili del tuffo in mare

Angelo Cucca Mariangela Pala