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Quartucciu
02 giugno 2026 alle 00:47

Rabbia e danni all’Orto giardino dopo l’incendio 

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Sono i giorni della rabbia e della conta dei danni all’Orto giardino Mariposa de Cardu, dell’associazione Il Crogiuolo, messo in pericolo dall’incendio che sabato si è scatenato tra Quartu e Quartucciu. «L’orto è salvo – spiega la direttrice Rita Atzeri -. Se le fiamme hanno trovato un ostacolo è stato grazie al lavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile. Il loro intervento è stato encomiabile, ci ha permesso di salvare l’orto e tutto ciò che rappresenta per la comunità. Siamo riusciti a proteggere questo luogo perché negli anni abbiamo sempre mantenuto pulite le vie di fuga e curato ogni aspetto della sicurezza. Il nostro modo di abitare il territorio passa attraverso la responsabilità e l’attenzione costante». Parole dure, infine, per i responsabili. «Chi appicca un incendio rinnega la terra che lo ha generato – dice Atzeri -. È un gesto che rivela disprezzo per la natura e per la comunità, perché sacrifica la bellezza e la sicurezza di un territorio, forse per interesse o per pura malvagità».

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