Quindici milioni per la qualità della vita 

Servizi per la comunità garantiti e 15 milioni di euro di interventi programmati. È quanto emerge dal rendiconto di gestione approvato nei giorni scorsi dal Consiglio comunale che ha deciso di investire nella quantità e qualità dell'offerta ai cittadini. «Nonostante le difficoltà economiche e le continue sfide che gli enti locali si trovano ad affrontare, il Comune è riuscito a garantire tutti i servizi essenziali rivolti alle persone, alle famiglie, ai giovani, agli anziani e alle fasce più fragili della popolazione», dice il sindaco Bastiano Congiu. E sottolinea: «L’approvazione del rendiconto rappresenta non solo un risultato tecnico e contabile, ma soprattutto la dimostrazione concreta dell’impegno dell’amministrazione verso la comunità di Oliena». L'attenzione è stata riservata anche al mondo dell’associazionismo e, in particolare, agli interventi sulle opere pubbliche per un costo di 15 milioni di euro per infrastrutture, riqualificazione urbana, manutenzioni, impianti, servizi per il territorio. «Si tratta di investimenti che guardano allo sviluppo di Oliena e alla qualità della vita - aggiunge Congiu -. L’obiettivo è quello di rendere Oliena sempre più efficiente, moderna e vicina alle persone». (g. pit.)

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