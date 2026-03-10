«Qui corrono troppo: vogliamo i dissuasori» 

Non solo una scorciatoia, una via di fuga per cercare di evitare il traffico congestionato delle auto di rientro dalla spiaggia e dirette all’Asse Mediano. Alcune strade del Quartiere del Sole vengono scambiate per una pista di Formula 1 da automobilisti che non esitano a schiacciare il piede sull’acceleratore, incuranti della presenza di istituti scolastici, market e altre attività commerciali. I residenti del rione cagliaritano chiedono un intervento urgente dell’amministrazione comunale prima che sia troppo tardi. «Via dei Tritoni, via Del Sole e via Scirocco sono diventate pericolosissime a causa di auto e moto che sfrecciano a folle velocità», racconta Angelina Pau, residente nel quartiere. «La situazione è particolarmente grave in via del Sole, dove ci sono le scuole elementari e medie, e dove anziani e bambini hanno difficoltà ad attraversare sulle strisce pedonali. La situazione è molto più pericolosa di notte. Abbiamo bisogno di dissuasori di velocità e misure per ridurre la velocità dei veicoli. Bisogna aspettare un'altra tragedia per agire?». Gli abitanti lanciano un appello. «Speriamo che le autorità competenti prendano provvedimenti al più presto per garantire la sicurezza degli abitanti del Quartiere del Sole».

RIPRODUZIONE RISERVATA