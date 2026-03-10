VaiOnline
Quartiere del Sole.
11 marzo 2026 alle 00:22

«Qui corrono troppo: vogliamo i dissuasori» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non solo una scorciatoia, una via di fuga per cercare di evitare il traffico congestionato delle auto di rientro dalla spiaggia e dirette all’Asse Mediano. Alcune strade del Quartiere del Sole vengono scambiate per una pista di Formula 1 da automobilisti che non esitano a schiacciare il piede sull’acceleratore, incuranti della presenza di istituti scolastici, market e altre attività commerciali. I residenti del rione cagliaritano chiedono un intervento urgente dell’amministrazione comunale prima che sia troppo tardi. «Via dei Tritoni, via Del Sole e via Scirocco sono diventate pericolosissime a causa di auto e moto che sfrecciano a folle velocità», racconta Angelina Pau, residente nel quartiere. «La situazione è particolarmente grave in via del Sole, dove ci sono le scuole elementari e medie, e dove anziani e bambini hanno difficoltà ad attraversare sulle strisce pedonali. La situazione è molto più pericolosa di notte. Abbiamo bisogno di dissuasori di velocità e misure per ridurre la velocità dei veicoli. Bisogna aspettare un'altra tragedia per agire?». Gli abitanti lanciano un appello. «Speriamo che le autorità competenti prendano provvedimenti al più presto per garantire la sicurezza degli abitanti del Quartiere del Sole».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Guerra e bollette, l’Isola paga il prezzo più salato

Stangata da oltre 800 euro per le famiglie sarde In nessun’altra regione si spende così tanto 
Luca Mascia
Il conflitto

Meloni oggi in Aula «Difendere Hormuz»

Asse con Starmer e Merz per tutelare le navi Mattarella: non torniamo alla tirannide cesarista 
Il sussidio

Ok al Reddito di studio E in Consiglio nasce il “diritto alla felicità”

Votata all’unanimità la legge sul Rest, il sostegno per chi vuole tornare a scuola 