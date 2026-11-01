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02 novembre 2026 alle 00:52

Quattro Mori, tris nel derby e aggancio alla vetta in A1F 

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Il TT Sassari ha ripreso quota, nella quarta giornata della serie A1 maschile di tennistavolo. Venerdì a Messina ha battuto 3-2 la Top Spin e si avvicina alla zona playoff. Ad Andrej Gacina, 3-0 sull’ex Pistej, e Puppo vittorioso su Stojanov, ha risposto Pucar con due punti, nella sfida decisiva Lorenzo ha battuto Pistej. Il Santa Tecla Nulvi è stato battuto in casa 3-2 dal Siracusa, con due punti del coreano Park Jeonwoo. Nella quinta partita Soderlund è stato sconfitto da Turrini.

Ieri si è conclusa la terza giornata della serie A1 femminile: il Quattro Mori vince 3-0 a Norbello e aggancia il Castelgoffredo in vetta. Plaian e l’esordiente coreana Kim Seongjin hanno battuto Tofant e Matelova, Carnovale ha superato al quinto Moretti.

Oggi inizia la quarta giornata con Castelgoffredo-Muravera, domani TT Sassari e Sud Tirol recuperano il match della prima giornata, mercoledì si giocano Quattro Mori-TT Sassari e Marcozzi-Sud Tirol. ( m.c. )

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