quartu, prova di forza 

Il Quartu conquista tre punti fondamentali superando 4-1 l’Energy Saving Futsal in una gara in cui non era ammesso il pareggio e dove ogni errore avrebbe potuto pesare.

I rossobianchi hanno giocato con grande carattere, determinazione e fame di vittoria dimostrando fin dai primi minuti di avere il pieno controllo del match e di voler portare a casa l’intera posta in palio.

La sfida

Gli ospiti partono forte e creano subito la prima occasione con Sardella, ma Cara risponde in modo sicuro e blocca senza problemi. Il Quartu fiuta il pericolo e alza progressivamente i giri del motore generando diverse occasioni pericolose: Tidu prova due volte a sorprendere Casassa senza riuscirci, mentre Siddi colpisce un palo dopo aver superato il portiere avversario.

Al minuto 9 arriva il vantaggio: Siddi calcia, Casassa respinge male e Corona, classe 2008, è pronto a insaccare il tap-in vincente che porta in vantaggio i padroni di casa. La squadra non si accontenta e continua a spingere: Atzeni sfiora il raddoppio, Sanna manca di poco la porta, Cau e nuovamente Siddi sono fermati da Casassa. Nel frattempo Previtali e Montrasio colpiscono i legni, episodi isolati che non cambiano l’inerzia del match e servono solo da avvertimento agli avversari.

Ripresa

Nella ripresa il Quartu mantiene il pieno controllo della partita: Cau viene fermato ancora dal portiere e alcune ripartenze non vengono sfruttate al meglio, ma al 6’ Sanna firma il raddoppio su punizione galvanizzando la squadra e i tifosi sugli spalti. Capitan Serginho va vicino al tris ma un’azione confusa porta al gol di Montrasio, che accorcia le distanze sul 2-1. La squadra di casa non subisce ulteriori pericoli e gestisce il gioco con sicurezza mentre l’Energy Saving prova a schierare D’Amico come quinto di movimento, mossa che non produce effetti significativi.

Nel finale Atzeni e Cau trovano le reti a porta vuota fissando il punteggio sul 4-1 e chiudendo definitivamente la contesa. Con questa vittoria il Quartu consolida la propria posizione in classifica e si prepara alla trasferta contro l’Olimpia Verona in programma venerdì 27 alle 21 al Pala AGSM, una sfida cruciale per inseguire la salvezza diretta. La determinazione, la grinta e la voglia di vincere mostrata ieri potranno rivelarsi decisive.

