Quarti, alla Sarlux serve un’impresa 

È uno dei tanti momenti della verità per la Sarlux Sarroch. Oggi al Palazzetto di San Giustino (ore 21) seconda sfida con l’Altotevere, per un posto in semifinale dei playoff della A3 di volley. Sarroch parte dalla vittoria per 3-2 di sabato scorso, per andare avanti ne serve un’altra con qualsiasi punteggio, golden set compreso in caso di sconfitta al tie-break. Dopo la scarica di adrenalina in garauno (20-18 al quinto set dopo cinque match point per San Giustino) e la inevitabile esultanza, sono bastate poche ore per metabolizzare un concetto essenziale: è ancora tutto da decidere. A proposito di tie break, nel corso della stagione Sarroch ne ha giocato dieci vincendone sette, uno di questi proprio sul campo di San Giustino.

Serie B

Stasera la nona giornata di ritorno. In B1 femminile spera la Pan Alfieri a Mondovì, mentre la Capo d’Orso Palau ospita al Pala Andreotti (ore 18) il Volpiano, ultimo in classifica. In B2 femminile inizia la volata playoff per la Phi Volley La Maddalena, al Palazzetto (ore 17) affronta il Volley Friends Roma. Il Quadrifoglio Porto Torres, ormai retrocesso, ospita (ore 15) il Volleyrò Roma, La Smeralda Ossi gioca a Roma con il Green Volley. Turno casalingo in B maschile per la Vega Dolianova, nella Palestra in Corso Matteotti (ore 16) arriva l’Anguillara.

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