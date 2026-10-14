Quale futuro modello di raccolta differenziata? 

È possibile immaginare quartieri urbani liberi da bidoni e cassonetti? Come trasformare la gestione dei rifiuti da criticità quotidiana a vera risorsa economica e ambientale per Cagliari? Per rispondere a queste sfide l’associazione Ambiente e/è Vita Sardegna Ets chiama a raccolta istituzioni, tecnici e cittadini per un confronto: appuntamento per venerdì 23 ottobre, alle 17,30, negli spazi dell’Ex Manifattura Tabacchi con il convegno dal titolo: “Cagliari: quale modello per i rifiuti? Raccolta differenziata, sistemi integrati, nuove tecnologie e qualità urbana”.

Ad aprire i lavori sarà l’ingegnere Alessandro Guarracino (del Comitato Scientifico dell’associazione). Interverranno Giuseppe Liberti (Innovation Manager) che presenterà il progetto per una città senza cassonetti, Aldo Muntoni (Università di Cagliari) che analizzerà le reali percentuali di recupero dei materiali, Salvatore Pinna (dell’assessorato regionale all’Ambiente) che illustrerà le linee guida della Regione Sardegna. Previsti anche gli interventi di Massimo Balia (Cisambiente Confindustria), Sandro Anedda (Amministratore Unico Tecnocasic), Maria Grazia Frijia, Salvatore Deidda, Francesca Mulas, Corrado Maxia ed Emanuele Frongia. Porterà i saluti istituzionali l’onorevole Mauro Rotelli.

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