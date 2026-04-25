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Emergenza rifiuti.
26 aprile 2026 alle 00:27

Pulizie notturne sulle strade della movida 

Durante i weekend gli operatori ecologici lavoreranno fino alle 3 del mattino 

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Pulizia delle strade della movida fino alle 3 del mattino, maggiore frequenza nello svuotamento dei cestini, interventi quotidiani al Poetto e una task force dedicata alle zone più frequentate da residenti e turisti. Il Comune dichiara guerra al degrado prodotto dai rifiuti e in vista degli appuntamenti internazionali di maggio (Sant’Efisio, il torneo di tennis, l’Americas’ cup, per citarne alcuni) e della stagione estiva (praticamente già cominciata), vara un piano straordinario dedicato alle zone più “calde”. Gli operatori ecologici la notte nei finesettimana (come avviene in tutte le città del mondo) sono la novità più rilevante, ma l’obiettivo è che non vi siano più tappeti di bottiglie e di cartacce la mattina dopo le notti della movida (in piazza Yenne, nel Corso, in tutto il quadrilatero della Marina) e al Poetto, dopo l’assalto che ormai si registra puntualmente nel fine settimana. «La criticità maggiore l’abbiamo riscontrata nel littering», cioè l’inciviltà di chi abbandona immondizia di piccole dimensioni, proprio in piazze, strade e spiagge dopo una notte di movida (ma non solo), spiega l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi.

Il piano

L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: da una parte garantire una città più pulita e ordinata in un momento in cui la maggiore presenza di persone moltiplicano i rifiuti; dall’altra offrire un’immagine all’altezza del crescente richiamo turistico della città. In alcune aree strategiche gli operatori ecologici lavoreranno fino alle 3 del mattino, così da intervenire dopo le ore più intense della vita notturna e restituire strade pulite già dalle prime ore del giorno successivo. Una scelta pensata in particolare per le zone dove si concentrano locali, tavolini all’aperto e maggiore afflusso serale. «Lavoreranno tra le 21 e le 3 del mattino», spiega ancora l’assessora. «Due operatori nel quartiere Marina, uno tra piazza Yenne e corso Vittorio Emanuele, altri due operatori al Poetto». In attesa dell’aggiudicazione del nuovo appalto rifiuti, a giugno, grande attenzione anche ai cestini portarifiuti: soprattutto nei fine settimana, il loro riempimento avviene in tempi rapidissimi. «Per questo motivo abbiamo previsto passaggi aggiuntivi per lo svuotamento, con monitoraggi costanti nei punti più critici», dice ancora l’assessora Giua Marassi. Ecco perché l’amministrazione individuerà una cinquantina di cestini in aree critiche «per i quali saranno attivate frequenze di svuotamento anche più volte al giorno», dice ancora.

Poetto

Capitolo a parte per il Poetto. La spiaggia sarà interessata da interventi giornalieri di pulizia, sia sull’arenile sia nelle aree di accesso e nei camminamenti. Un presidio costante reso necessario dal boom di presenze che da Pasqua si registra con l’anticipo dell’estate e che cresceranno in occasione dell’Americas’ Cup. Una zona che verrà pulita quotidianamente sarà quella davanti al Lido, di fronte al Cavalluccio Marino, che ogni sera è un tappeto di cartacce, bottiglie, bicchieri di plastica. «In quella zona», dove ci sono i camion-bar, «solo due cestini vengono utilizzati, e riempiti facilmente, ma ce ne sono altri a poca distanza che restano quasi sempre vuoti. Significa che c’è un po’ di superficialità (come non fosse importante) ma anche tanta pigrizia (tanto qualcuno lo farà). Il rispetto per l’ambiente implicherebbe che le persone gettassero i rifiuti nei cestini che trovano vuoti», anche se sono distanti dal posto in cui hanno consumato un panino e una bibita e un gelato. «Oppure bisognerebbe riportarsi a casa la busta, se si trovano pieni. Ecco perché», dice ancora l’assessora, «oltre a un servizio dell’amministrazione ancora più puntuale chiediamo la fondamentale e insostituibile collaborazione dei cittadini».

Insomma, strade più pulite, cestini svuotati con regolarità e spiaggia curata ogni giorno: è su questi tre fronti che Cagliari si gioca la reputazione con i residenti e i turisti con il rispetto e la cooperazione di tutti.

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