Sotto il segno della pace in Sardegna; un po’ meno a Roma e a Milano. È stato un 25 Aprile con accenti differenti, quello che ha portato in piazza migliaia di persone per ricordare la Liberazione dal nazifascismo. A Cagliari (foto sotto), protagonisti i giovani: «Basta all’industria delle armi». Per Mattarella, «ora e sempre Resistenza», ha detto il capo dello Stato da San Severino Marche. Nel corteo della Capitale sparati colpi in aria da una pistola ad aria compressa: ferita una coppia dell’Anpi. Nel capoluogo lombardo, la Brigata ebraica scortata fuori dalla piazza dopo le contestazioni dei Pro Pal: «Siete criminali».

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