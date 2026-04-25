VaiOnline
Villacidro.
26 aprile 2026 alle 00:28

Il vescovo: «Sgomenti di fronte a una violenza assurda» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un grande dolore attraversa tutta la comunità villacidrese e domani alle 16 nella chiesa di Santa Barbara ci sarà l’ultimo saluto a Leonardo Mocci. Il vescovo della diocesi di Ales-Terralba, padre Roberto Carboni, si fa portavoce di tutta la comunità ecclesiale: «Siamo sgomenti davanti a una tale assurda violenza che ha spezzato la vita di un giovane, figlio della comunità di Villacidro. Leonardo era un ragazzo lavoratore, pieno di vita e di interessi, sportivo, capace di amicizia vera. Desidero essere vicino con la preghiera ai suoi familiari, ai suoi genitori, a tutti gli amici di Leonardo che condividono il dolore immenso per la sua tragica morte. Chiedo al Signore della vita di accogliere Leonardo nel suo abbraccio di Padre e di sostenere i suoi cari in questo grande dolore, anche attraverso il dono di presenze amiche che stiano accanto».

Per Don Franco Tuveri, parroco della Madonna del Rosario, si ripete la storia infinita di Caino che uccide Abele: «Quando un uomo toglie la vita a un’altra persona, la mia fede di credente provoca la ricerca non soltanto delle cause, con quel vuoto di valori che porta tanto dolore, ma provoca anche una reazione che produce più vita, che non renda sterile il dramma che si è consumato. Dalla morte, da ogni morte, anche la più insensata, deve rinascere vita. È questo il cuore del cristianesimo».Lo ricorda con affetto Marinella Giorri, dirigente scolastico dell’istituto Loru-Dessì: «Leonardo è cresciuto nella nostra scuola e lascia il ricordo di un ragazzo speciale. La sua gentilezza, il suo sorriso, la sua disponibilità e la sua luce continueranno a vivere nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di stargli accanto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il centrodestra: «Da irresponsabili conservare l’interim»

L’emergenza sanità logora la maggioranza

Todde irritata per l’allarme lanciato dal Pd I Dem: ora un piano per superare la crisi 
Roberto Murgia
Il delitto

Il killer non ha agito da solo: caccia alla banda

Dietro l’omicidio di Leonardo Mocci ci sarebbe la trappola di un gruppo di rapinatori 
Francesco Pinna
La crisi

Dal nucleare ai missili, i nodi irrisolti Usa-Iran

Cruciale la questione atomica, nessuna intesa sullo stop 
Liberazione

Cagliari, la piazza è dei giovani: «Noi contro l’industria delle armi»

Migliaia in corteo, Massimo Zedda: «Mai dare per scontati i diritti» 
Alessandra Carta
La processione

In tremila per invocare unità, pace e fratellanza

Monsignor Baturi: «Camminiamo nella notte  perché ci sia più luce». Il voto dei pellegrini 
Giuseppe Deiana
Solidarietà

Casa Emmaus, 38 anni al servizio di chi chiede aiuto

Miracolo a Iglesias: lotta alle dipendenze, accoglienza ai migranti e sanità gratuita 
Stefania Piredda
Energia

Pichetto: a breve la legge sul nucleare

Il ministro dell’Ambiente avverte: «Le fonti rinnovabili non bastano» 
Il report

Cagliari più ricca di Genova e Torino

I dati sui redditi italiani del 2024: quattro comuni sopra i 50mila euro pro capite 
Riccardo Spignesi