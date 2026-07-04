Pulizia straordinaria: eliminate le discariche tra i palazzi delle Lame 

Raccolta rifiuti ordinaria e straordinaria, eliminazione delle discariche, pulizia delle aiuole e potatura delle piante. Prosegue a Sant’Elia il lavoro iniziato da tre mesi, in particolare nella zona attorno ai palazzi delle “Lame”. In azione le squadre di operai e i tecnici del servizio di Igiene urbana che, insieme all’assessora Luisa Giua Marassi, hanno effettuato un sopralluogo per capire la situazione.

«Confidiamo nella cooperazione ambientale da parte della popolazione per mantenere le aree ordinate e segnalare prontamente eventuali abbandoni di rifiuti, ingombranti, edili o derivanti da aree e persone esterne al quartiere», evidenzia l’esponente della giunta. «Questa collaborazione permetterà agli agenti della Polizia locale, che ringrazio per il lavoro, possa sanzionare i responsabili e il quartiere mantenga il giusto decoro».

Nella zona dei palazzi delle “Lame”, ricorda l’assessora, si erano accumulate negli anni piccole discariche e rifiuti abbandonati. Sono così iniziate operazioni di raccolta ordinarie e straordinaria di rifiuti, diserbo delle aiuole e delle aree incolte e lo sfalcio e la potatura delle piante dove avvenivano gli abbandoni. «Nelle prossime settimane programmeremo, con la collaborazione degli amministratori, un riordino dei mastelli condominiali, per consentire e agevolare il conferimento per diverse frazioni di rifiuto», ribadisce la Giua Marassi.

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