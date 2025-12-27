VaiOnline
La denuncia.
28 dicembre 2025 alle 00:08

«Pulizia delle zone invase, i 9 milioni della Regione si sono rivelati inutili» 

La premessa, dice Edoardo Tocco, capogruppo di FI a Palazzo Bacaredda è che «se la città è in queste condizioni, con cumuli di sacchetti di rifiuti abbandonati dappertutto, la colpa non è degli operatori che effettuano il servizio di raccolta. Ma di quegli incivili e maleducate che abbandonano in strada i propri rifiuti». Fatta questa premessa, «occorre fare un passo avanti e forse rivedere la strategia che, per un motivo o per un altro, non sta funzionando».

E mentre gli incivili continuano ad abbandonare i loro rifiuti, i cittadini onesti (la stragrande maggioranza delle persone) continuano a pagare un costo più elevato. «Mentre la Tari come un pozzo senza fondo continua a lievitare, salendo nel 2026 a 62 milioni di euro previsti di gettito, per arrivare a 70 milioni nel 2027, con una crescita rispetto a tre anni fa del 40%», spiega Giuseppe Farris, consigliere di CiviCa 2024, «la città è sempre più sporca. A nulla sono serviti i 9 milioni della Regione per ripulire le arre invase dai rifiuti abbandonati. E continuano a essere assenti i controlli nel servizio ordinario: capita sempre più spesso, infatti, che operatori, evidentemente sfiniti dalla raccolta materiale dai mastelli, ne saltino qualcuno. Con la conseguenza che continuano a essere esposti in strada per tante ore, spesso anche 24». ( ma. mad. )

COMMENTI

