Pulizia dei terreni contro gli incendi, multe dal 10 giugno 

Mancano pochi giorni per mettersi in regola con la pulizia dei terreni privati, prima dell’inizio dei controlli e delle sanzioni. L’argomento è fortemente sentito a Quartucciu, soprattutto visti i numerosi incendi che si stanno verificando sia nel centro urbano che nei borghi, in particolare nelle campagne di Sant’Isidoro. Il tema è stato portato nell’ultimo Consiglio comunale dalla consigliera di minoranza Paola Cocco, che ha chiesto aggiornamenti in vista della scadenza del 10 giugno per i privati. «Chiedo chiarimenti riguardo ai tempi sia della pulizia delle strade pubbliche che dei terreni privati. Gli ultimi incendi hanno creato grande preoccupazione tra i cittadini, serve intervenire per evitare ulteriori danni», aveva detto la consigliera. Il sindaco Pietro Pisu ha chiarito che «i vigili urbani hanno già contattato i proprietari dei terreni di cui avevano i contatti, è stato sollecitato di intervenire con la pulizia.

Dopodiché, dal 10 giugno in poi si interverrà con le multe. Gli uffici si sono già attrezzati». Sul bene pubblico, l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda ha spiegato: «In alcune aree comunali si è proceduto a pulire per la terza volta perché con le piogge le piante spontanee sono ricresciute in breve tempo. Anche per via Pertini, di fianco al museo, ho dovuto segnalare nuovamente. Il pericolo c’è, ma gli operai stanno intervenendo».



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