VaiOnline
Quartucciu.
07 giugno 2026 alle 00:29

Pulizia dei terreni contro gli incendi, multe dal 10 giugno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mancano pochi giorni per mettersi in regola con la pulizia dei terreni privati, prima dell’inizio dei controlli e delle sanzioni. L’argomento è fortemente sentito a Quartucciu, soprattutto visti i numerosi incendi che si stanno verificando sia nel centro urbano che nei borghi, in particolare nelle campagne di Sant’Isidoro. Il tema è stato portato nell’ultimo Consiglio comunale dalla consigliera di minoranza Paola Cocco, che ha chiesto aggiornamenti in vista della scadenza del 10 giugno per i privati. «Chiedo chiarimenti riguardo ai tempi sia della pulizia delle strade pubbliche che dei terreni privati. Gli ultimi incendi hanno creato grande preoccupazione tra i cittadini, serve intervenire per evitare ulteriori danni», aveva detto la consigliera. Il sindaco Pietro Pisu ha chiarito che «i vigili urbani hanno già contattato i proprietari dei terreni di cui avevano i contatti, è stato sollecitato di intervenire con la pulizia.
Dopodiché, dal 10 giugno in poi si interverrà con le multe. Gli uffici si sono già attrezzati». Sul bene pubblico, l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda ha spiegato: «In alcune aree comunali si è proceduto a pulire per la terza volta perché con le piogge le piante spontanee sono ricresciute in breve tempo. Anche per via Pertini, di fianco al museo, ho dovuto segnalare nuovamente. Il pericolo c’è, ma gli operai stanno intervenendo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Amministrative

Quartu, sfida aperta nella terza città sarda

Campo largo civico, centrodestra e outsider: l’uscente Milia se la vede con Porcu e Matta 
Federica Lai
Il caso

Emigrati, dimissioni in massa

Alessandra Carta
Il Consiglio dei ministri dà l’ok ad altri progetti: «Tutto passa sopra la testa dei sardi, paesaggio in pericolo»

Un’invasione da oltre 77mila pannelli

Cresce l’allarme di comitati e sindaci dopo gli ultimi via libera a Uta e Serramanna 
Al. Car.
Inclusione

Studio, arte e lavoro per scoprire il valore delle persone fragili

Il progetto “Mine vaganti” dedicato ai giovani nello spettro autistico 
Romina Piscedda
Carburanti

Accise, taglio prorogato e dimezzato

Sconti sino al 3 luglio ma sul diesel c’è la riduzione da 10 a 5 centesimi 
ndr
La tragedia

Palazzina crollata: tre morti e due feriti

Esplosione intorno alle 5 del mattino, si ipotizza una fuga di gas 
Milano

Ucciso per errore: 17 contro uno

Una gang l’avrebbe scambiato per un appartenente a un gruppo rivale 