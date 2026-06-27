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Capoterra.
28 giugno 2026 alle 00:08

Pulita e abbellita la spiaggia di Frutti d’Oro 

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Un progetto nato dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione cittadina sta restituendo nuova vita a uno degli angoli più belli del tratto costiero di Frutti d’Oro. Sono partiti i primi interventi di riqualificazione dell’area prospiciente la spiaggia, concessa al Comune grazie a un percorso condiviso con i residenti del quartiere. «L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie all’impegno dell’amministratore del condominio e consigliere comunale Luigi Frau, che ha contribuito a favorire il dialogo tra la comunità locale e il Municipio», spiega il sindaco Beniamino Garau, «l’obiettivo è recuperare e valorizzare uno spazio particolarmente frequentato in estate trasformandolo in un luogo sempre più accogliente e funzionale per residenti e visitatori».

È stato sistemato l’arenile e sono state allestite le aree che ospiteranno lo Spiaggia day, iniziativa dedicata ai bambini e alle famiglie.

«A catturare l’attenzione durante l’avvio del cantiere è stata soprattutto la presenza dei più piccoli», dice Garau, «affacciati alla staccionata hanno seguito con attenzione ogni fase degli interventi, quasi fossero piccoli direttori dei lavori. Un’immagine che rappresenta bene lo spirito del progetto: coinvolgere la comunità e trasmettere alle nuove generazioni il valore della cura e della tutela del territorio».

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