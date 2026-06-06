Puddu è il nuovo presidente del Comitato Sardegna Fipav 

Il reggente adesso è presidente a tutti gli effetti. L’assemblea delle società sarde di pallavolo ha eletto ieri al T Hotel di Cagliari Roberto Puddu alla guida del Comitato Regionale Fipav, che aveva governato come “supplente” dopo le dimissioni di Eliseo Secci. Ha superato l’altro candidato, il 50enne sassarese Dario Sanna, fresco di nomina di nuovo direttore generale della Polisportiva Sarroch. Puddu, 65 anni, di Arborea, dirigente della locale Pgs, ha prevalso con il 64,5 % dei voti (68 schede a favore, pari a 4.095 voti) contro il 33,8%, (57, 2.147), e una scheda (105 voti) bianca, assicurandosi il consenso delle società più “pesanti”. In Consiglio entrano anche Silvia Baldari, Renata Francesconi, Andrea Trova, Gianluca Meletti, Marco Lucio Carrus e Luisa Serra. Al tavolo, il vice presidente federale Elio Sità, il presidente del Coni Sardegna Bruno Perra e il Giudice Unico Regionale Maurizio Carta. ( m.c. )

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