Provincia, un fondo da 15 milioni di euro 

Si è acceso il semaforo verde sul rendiconto della gestione 2025 della Provincia Ogliastra. Il dato più significativo è l’avanzo di amministrazione pari a 10 milioni e 948mila euro. Un risultato che deriva da accertamenti complessivi per oltre 21,5 milioni di euro, impegni per 8,1 milioni e un fondo cassa finale superiore a 15,6 milioni di euro. «È importante partire da un dato che non è soltanto tecnico-contabile, ma profondamente politico e istituzionale: questo è il primo rendiconto della Provincia rinata».

Ha esordito così, in aula, Carlo Lai, vicepresidente della Provincia e delegato al Bilancio. «Il documento non rappresenta soltanto la chiusura di un esercizio finanziario, bensì l’avvio concreto di una nuova stagione amministrativa per il nostro territorio. Abbiamo dovuto costruire da zero un ente: organizzazione, bilancio, trasferimenti, successione patrimoniale e procedurale dalla storica Provincia di Nuoro. Tutto questo in pochi mesi, in un contesto normativo e amministrativo complesso».

In sintesi, Lai entra nel merito dello strumento finanziario: «Il dato forse più significativo dell’intero rendiconto è rappresentato dal Fondo pluriennale vincolato in conto capitale, pari a oltre 2,1 milioni di euro. Significa che molte opere pubbliche e molti investimenti sono stati avviati amministrativamente nel 2025 ma troveranno piena realizzazione nel 2026. Il 2025 è stato l’anno della ricostruzione istituzionale e dell’impostazione amministrativa, il 2026 dovrà essere l’anno della piena capacità realizzativa della Provincia». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA