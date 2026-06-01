VaiOnline
Lanusei.
02 giugno 2026 alle 00:45

Provincia, un fondo da 15 milioni di euro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è acceso il semaforo verde sul rendiconto della gestione 2025 della Provincia Ogliastra. Il dato più significativo è l’avanzo di amministrazione pari a 10 milioni e 948mila euro. Un risultato che deriva da accertamenti complessivi per oltre 21,5 milioni di euro, impegni per 8,1 milioni e un fondo cassa finale superiore a 15,6 milioni di euro. «È importante partire da un dato che non è soltanto tecnico-contabile, ma profondamente politico e istituzionale: questo è il primo rendiconto della Provincia rinata».

Ha esordito così, in aula, Carlo Lai, vicepresidente della Provincia e delegato al Bilancio. «Il documento non rappresenta soltanto la chiusura di un esercizio finanziario, bensì l’avvio concreto di una nuova stagione amministrativa per il nostro territorio. Abbiamo dovuto costruire da zero un ente: organizzazione, bilancio, trasferimenti, successione patrimoniale e procedurale dalla storica Provincia di Nuoro. Tutto questo in pochi mesi, in un contesto normativo e amministrativo complesso».

In sintesi, Lai entra nel merito dello strumento finanziario: «Il dato forse più significativo dell’intero rendiconto è rappresentato dal Fondo pluriennale vincolato in conto capitale, pari a oltre 2,1 milioni di euro. Significa che molte opere pubbliche e molti investimenti sono stati avviati amministrativamente nel 2025 ma troveranno piena realizzazione nel 2026. Il 2025 è stato l’anno della ricostruzione istituzionale e dell’impostazione amministrativa, il 2026 dovrà essere l’anno della piena capacità realizzativa della Provincia». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Quartu.

Muore mentre spegne il fuoco

l Daga, Serreli
L’emergenza

La Sardegna affronta l’epidemia: 17 centri di riferimento nell’Isola

Allarmante l’arrivo incontrollato del paziente da Kinshasa a Elmas 
Il caso

Deroga solo per Terna, non si fermano i lavori per il Tyrrhenian Link

Sulla litoranea Quartu-Villasimius traffico nel caos sino al 30 giugno 
Giorgia Daga
Regione

Sanità, l’ipotesi dell’interim fino al 2029

Todde ricopre il doppio incarico da sei mesi, malumore crescente in maggioranza 
Roberto Murgia
Verso il voto

Cinque candidati per rivitalizzare Tempio

La città cerca nuovo slancio per non perdere lo status di capoluogo insieme a Olbia 
Andrea Busia
Turismo

A Porto Rotondo il rilancio riparte da un ventenne

Edoardo Donà dalle Rose si candida nella cordata per guidare il Consorzio 
Caterina De Roberto
la festa della Repubblica

Per il 2 Giugno meno vip e più cittadini

Mattarella aprirà la parata con la deposizione all’altare della Patria 
Cosenza.

Quattro corpi carbonizzati nel minivan

Gli agenti della Squadra mobile seguono la traccia dell’omicidio plurimo 