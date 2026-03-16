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17 marzo 2026 alle 00:18

Provincia, finanziamenti per quattro scuole 

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Più contributi per il funzionamento amministrativo e didattico, per il sostegno ai disabili degli Istituti superiori della provincia del Medio Campidano e per progetti che interessano iniziative culturali. Il segno più di 118 mila euro, naturale e immediata conseguenza del rimpinguamento dei fondi stanziati in bilancio, è diviso in tre parti.

La prima riguarda il funzionamento quotidiano delle scuole, per il 2026 sono stati stanziati a 65 mila euro rispetto ai 47 mila dello scorso anno a 65 mila per 2026, significa una maggiore spesa per l’acquisto di carta, toner, materiali per laboratori, detersivi e materiale igienico. E, in base ai criteri di ripartizione, stabiliti dal regolamento, al liceo Piga di Villacidro spettano 12.572 euro, al Lussu- Marconi di San Gavino 21.101 euro, al Vignarelli" di Sanluri 13.907 euro, al Buonarroti-Volta di Guspini 17.418 euro. Inoltre, per la prima volta sono stati stanziati 10 mila euro per l'inclusione sociale, garantendo così agli studenti con disabilità l'accesso a gite e laboratori.

«Parallelamente a queste somme – ricorda la consigliera con delega alla pubblica Istruzione e cultura, Maura Boi – aumentiamo l’impegno verso la promozione della cultura e della salute, incrementano il fondo di 50 mila euro. Abbiamo coinvolto l’agenzia Laore investendo 40 mila euro in un progetto di educazione alimentare. Sensibilizzare i ragazzi all’uso di prodotti a chilometro zero, non vuol dire solamente proteggere la salute, ma sostenere con forza la nostra agricoltura, contribuire a valorizzare l’identità territoriale, legando paesaggio, cultura e tradizioni locali».

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