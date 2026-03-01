VaiOnline
Via delle Rane.
01 marzo 2026 alle 02:40

Protocollo con le scuole e una sede tutta nuova: il Club alpino cala l’asso 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuova casa per il Club alpino italiano, che ha inaugurato la sede in via delle Rane, a Pirri. «È un traguardo raggiunto dopo anni di ricerca», ha detto il presidente della sezione cagliaritana Giovanni Cotza. «Per quarant’anni siamo stati in via Piccioni, oggi abbiamo uno spazio adeguato per i nostri 550 soci».

Sono già attivi tre corsi (escursionismo di base, alpinismo e torrentismo), oltre a incontri dedicati alla conoscenza del territorio. Tra escursionismo, speleologia, torrentismo, alpinismo, montagnaterapia, Cai scuola e senior «qui possiamo sviluppare tutte le attività e organizzare serate formative», ha aggiunto Cotza, «dopo anni di età media elevata registriamo un’inversione di tendenza: tra novembre e febbraio le iscrizioni giovanili sono cresciute del 12%». In Sardegna le sezioni sono cinque, per un totale di 1500 soci, mentre a livello nazionale gli iscritti sono oltre 367mila.

Durante l’inaugurazione è stato firmato il protocollo tra Cai Sardegna e le scuole. «Non abbiamo un potere diretto sulle scuole», ha spiegato il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani, presente all’incontro, «ma promuoveremo l’accordo per attivare progetti di educazione ambientale, sicurezza e orientamento».

Ha partecipato anche il presidente nazionale del Cai, Antonio Montani: «Cagliari è una sezione viva e attiva. In un’epoca in cui tutto è virtuale, un luogo fisico aiuta a costruire relazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 