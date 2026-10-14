Prossimo intervento in via Machiavelli  

Non solo viale Sant’Avendrace. Proseguono in città i lavori di rifacimento dell’asfalto: dopo i tantissimi interventi sul sottosuolo e i ripristini effettuati dai gestori di altri servizi (reti idriche, energetiche, del gas e della fibra ottica) diverse strade sono state lasciate in condizioni a volte disastrose e pericolose.

Il rifacimento del manto stradale è caratterizzato da asfalto con funzioni drenanti e di riduzione del rumore. Dal Comune fanno sapere che sono già stati eseguiti gli interventi nelle vie San Benedetto, Giotto, Dessy Deliperi, Carpaccio, Brotzu, Piero della Francesca, Sant’Ignazio, Don Bosco, Portoscalas e Boiardo. In fase conclusiva i lavori in via Logudoro. Il prossimo intervento interesserà via Machiavelli, tra le vie Sarpi e Cavaro. E da ieri intanto è entrata in funzione la rotatoria all’incrocio tra via Riva di Ponente, viale La Plaia e via Sassari, con spegnimento dei semafori.

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