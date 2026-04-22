Proposta di legge, classe premiata a Roma 

Gli alunni della quinta B della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro ha partecipato a Roma alla cerimonia di premiazione del concorso “Vorrei una legge che…”, promosso dal Senato della Repubblica e dal Ministero dell’Istruzione. La cerimonia di premiazione del concorso con le scolaresche da tutta Italia, si è svolta a Palazzo Madama.

La classe 5 B di Settimo San Pietro si è classificata al primo posto con la proposta di legge studiata in classe e denominata “In cerchio sicuri - Tutti dentro, nessuno escluso”, dedicato al valore del rispetto, dell’ascolto e della prevenzione dei comportamenti di esclusione e bullismo.

Gli alunni, accompagnati dalla docente Elisabetta Cara, dalla dirigente Maria Iole Nieddu, dal direttore dei Servizi Generali e amministrativi Andrea Vacca, dal sindaco Gigi Puddu, dall’assessora Maria Rita Arba e dalla consigliera comunale Elisabetta Milia, sono stati ricevuti dal senatore sardo Marco Meloni. Prima e dopo la cerimonia hanno potuto visitare ed ammirare Palazzo Madama, dal 1871 sede del Senato, dove tra l’altro, per l’occasione, sono stati esposti tutti i lavori presentati dalle 14 scuole vincitrici del concorso, provenienti da varie zone della penisola. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA