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Milano.
02 giugno 2026 alle 00:48

«Pronto a fare come a Modena», 21enne fermato per terrorismo 

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MILANO. Ha pubblicato quasi quotidianamente sui social post per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico «contro i cristiani e l'Occidente» e per incitare al martirio con riferimento anche al tragico evento di Modena del 15 maggio, di cui era stato protagonista Salim El Koudri. In più, tre giorni fa ha scritto frasi che hanno portato a «ritenere verosimile una sua immediata» azione per colpire: «domani renderò l'Italia un po’ migliore». Per questo motivo la Procura di Milano ha fermato un giovane con l'accusa di terrorismo internazionale e che era pronto a lasciare l'Italia: aveva in tasca un biglietto aereo, datato 9 giugno, per il Marocco. Nell'inchiesta del pm Alessandro Gobbis e del procuratore Marcello Viola, a Zakaria Ben Haddi, 21 anni oggi, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, viene contestato di essersi associato all'Isis dopo «un percorso di indottrinamento e radicalizzazione via web». Un lupo solitario che attraverso i propri profili Instagram e TikTok - qui sono stati trovati 9 video e 201 repost di propaganda riconducibili alla galassia jihadista - «accessibili a tutti, dunque ad una platea potenzialmente infinita di utenti», avrebbe manifestato la propria adesione all’Is. Ha messo in rete, sfruttandone la loro potenzialità virale, messaggi social, per inquirenti e investigatori, inequivocabili. E di cui lui, interrogato ieri pomeriggio dalla gip Rossana Mongiardo, ha fornito una spiegazione che ricalca quanto ha già riportato sul web consapevole dei rischi a cui andava incontro con tali pubblicazioni: lo ha fatto per fini meramente «divulgativi», avrebbe detto, sottolineando non solo di non sostenere alcuna organizzazione ma anche di sapere, in merito a Modena, che non si è trattato di un attentato terroristico. Quanto alla sua partenza, ha dichiarato che sarebbe dovuto andare in Marocco per sostenere un esame.

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