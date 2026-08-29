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Burcei.
30 agosto 2026 alle 00:24

Pronti altri 4 milioni per il lotto di 800 metri della nuova strada 

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L’inizio dei lavori per la realizzazione del secondo dei tre lotti della strada Burcei-Sinnai-Maracalagonis era stato preventivato per lo scorso aprile. Se ne era parlato a gennaio in un convegno a Burcei, con i vertici politici e i funzionari della Città metropolitana. Un lotto e un tracciato di circa 800 metri di lunghezza (partendo dalla periferia di Burcei) per un costo, era stato detto, di circa un milione e mezzo di euro. Ma la necessità di apportare modiche progettuali ha fatto slittare tutto di qualche mese. Presto si dovrebbe tenere la conferenza di servizi che precederà l’inizio dei lavori, col costo salito a quattro milioni di euro per via delle nuove opere messe in cantiere.

La realizzazione dell’intera strada costerà 67 milioni. Già ultimato il primo lotto di due chilometri, in territorio di Maracalagonis, resterà da realizzare quello più lungo, 14 chilometri, di una strada che si svilupperà su 17 chilometri complessivi. Se tutto andrà bene, come annunciato a Burcei, quest’ultimo lotto sarà avviato nel 2027 e la strada dovrebbe essere ultimata entro il 2030.

«Per Burcei questo è un momento storico», dice il sindaco Marcello Malloru, «la nuova strada nasce per dare sicurezza, avvicinare il paese a Cagliari e hinterland, facilitare gli interventi dei mezzi di soccorso e per le nostre aziende agricole e la nostra economia. Un nostro diritto».

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