«Pronti a discutere con gli operatori delle prospettive» 

L’assessore alle Attività produttive Carlo Serra dichiara massima disponibilità nei confronti dei concessionari del mercato ittico comunale di viale La Plaia. «Da quando la direzione mercati si è interamente trasferita al mercato ittico, a causa dei lavori a San Benedetto, la vicinanza della struttura amministrativa e il dialogo sono costanti. Di fatto, sottolineo che sino a oggi non erano pervenute richieste formali di incontro all’assessorato. Come già per il mercato di Is Bingias, San Benedetto, via Quirra, Sant’Elia, Santa Chiara – aggiunge Serra – anche il mercato ittico è all’attenzione dell’amministrazione comunale, per valutare il suo andamento storico, il permanere del valore della sua mission, l’analisi costi e benefici per la città e i ragionamenti per il futuro della struttura. Considerando la natura diversa del mercato ittico rispetto agli altri mercati, che hanno funzione di calmiere sociale e di sviluppo della qualità dei prodotti, questo è uno stabilimento alimentare inserito in un contesto più complesso di sviluppo commerciale nazionale e internazionale. Rispetto alla razionalizzazione che questa amministrazione sta portando avanti, ci sarà un confronto leale e corretto con gli operatori dell’Ittico». (a. a.)

