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Sant’Antioco.
12 luglio 2026 alle 01:11

Progetto per rilanciare il campo sportivo di via Trilussa 

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Prenderanno il via entro la fine di luglio i lavori di sistemazione e adeguamento del campo sportivo di via Trilussa, a Sant'Antioco. L'intervento, finanziato dall’amministrazione comunale con uno stanziamento di 220 mila euro, consentirà di riqualificare un impianto destinato alle scuole e alle società calcistiche cittadine, ampliando così l'offerta degli spazi dedicati allo sport.

Il progetto prevede il rifacimento del manto di gioco, che sarà realizzato in erba sintetica, il rinnovo delle recinzioni e la realizzazione delle infrastrutture necessarie per garantire il pieno utilizzo della struttura da parte delle associazioni sportive locali. «È un intervento che avevamo pianificato da tempo - ha detto il sindaco Ignazio Locci - destinato alle scuole e alle società calcistiche della città. Una volta pronto, il campo di Via Trilussa permetterà di non caricare eccessivamente lo stadio comunale, soprattutto per gli allenamenti infrasettimanali e sarà una struttura sportiva di cui le associazioni sportive dilettantistiche potranno disporre per le loro attività, dedicate particolarmente ai giovani. Una riqualificazione che renderà la struttura fruibile e attrattiva». L'obiettivo è alleggerire il carico di utilizzo dello stadio comunale, dove sono stati conclusi recentemente importanti lavori di adeguamento, offrendo alle società uno spazio moderno e funzionale per allenamenti e attività, con particolare attenzione ai settori giovanili.

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