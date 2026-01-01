VaiOnline
Progetto da 45mila euro per la piazzetta 2 Agosto 

La piazza 2 Agosto a Sinnai sarà riqualificata dopo anni di abbandono grazie a un finanziamento regionale di 45mila euro. Un luogo che racchiude due profonde identità: la memoria della strage di Bologna del 2 agosto 1980 e il ricordo di Paolo Mallus, un giovane di Sinnai prematuramente scomparso. Proprio nella strage di Bologna, perse la vita anche Lidia Olla in Cardillo, sinnaese. Il sito, da oltre vent’anni, è conosciuto in paese anche come “piazzetta Sconvolts” per il murale realizzato dagli amici di Paolo Mallus, con il suo ritratto e i colori rossoblù, oggi sbiaditi dal tempo.

«Il progetto - spiega l'assessora alle Politiche giovanili, Michela Matta - prevede la realizzazione di un’area attrezzata per il basket, completa di gabbiotto protettivo, aperta e fruibile dalla cittadinanza, risposta a una richiesta molto sentita dai giovani».

Il progetto prevede anche «la sistemazione del murale esistente con il mantenimento dei colori rossoblù, la riproduzione del ritratto di Paolo Mallus e la sistemazione di una targa e di un nuovo disegno dedicati alla strage di Bologna. Vogliamo che la piazza continui a essere un luogo vivo, di sport, amicizia e incontro, come è stata in passato. Ma - conclude l’assessora Matta - anche un punto di consapevolezza e rispetto della nostra storia».

Nel rione si attende anche la sistemazione della piazza della via Respighi, da anni ugualmente abbandonata. ( r. s. )

