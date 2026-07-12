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Serie C.
13 luglio 2026 alle 00:15

Primi test per la Torres 

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Parte oggi da Sassari il quinto campionato consecutivo in Serie C per la Torres. I giocatori rossoblù si ritrovano in città per svolgere le visite mediche alla Bio Clinic: i test si svolgeranno sino a giovedì. Gli allenamenti all’ordine del confermato tecnico Alfonso Greco verranno disputati di pomeriggio al Comunale di Latte Dolce, dato che il “Vanni Sanna” è interessato dai lavori di risistemazione del manto erboso.

Da venerdì 17 luglio la squadra rossoblù si trasferirà a Buddusò nell’Hotel La Madonnina e usufruirà dello stadio Borucca per la preparazione e le prime amichevoli “non ufficiali”. Già fissate tre sedute congiunte: la prima il 31 luglio, ultimo giorno di ritiro a Buddusò, contro l’Alghero neopromosso in Eccellenza. Una volta rientrata a Sassari la squadra rossoblù giocherà sempre nell’impianto del Latte Dolce contro l’Ossese (5 agosto) e lo stesso Latte Dolce (9 agosto).

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