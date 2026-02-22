VaiOnline
Giovanili.
23 febbraio 2026 alle 00:33

primavera, che succede? Il riscatto passa per Torino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La brutta notizia è che se il campionato finisse oggi, sarebbe retrocessione. Quella buona è che il campionato darà il suo stop a metà maggio. Nell’ultimo weekend tutto ciò che poteva andare male, è andato peggio. E la Primavera esce dall’ultimo turno con le ossa rotte, perché alla sconfitta 1-2 subita ad Asseminello dalla Cremonese nella tarda mattinata di venerdì, si uniscono alcune combinazioni impreviste e che era impossibile comporre in maniera più amara. Il Frosinone batte l’Inter con un esaltante 5-4 sul fangoso campo in Ciociaria e il Torino doma la Juventus nel derby Under 20, sorridendo 2-0. E cambiando enormemente le gerarchie delle ultime posizioni.

I ragazzi di Pisano si erano infatti presentati alla ventiseiesima giornata di Primavera 1 con il quartultimo posto, in piena inerzia per giocare almeno i playout e magari sperare ancora nella salvezza diretta. Vengono invece sorpassati proprio da Torino e Frosinone, che con le rispettive vittorie affossano il Cagliari al penultimo posto in zona rossa. Ma conta poco, perché il calendario mette nella lavagnetta altre 12 partite, si ripartirà proprio da quella “Torino” che negli ultimi giorni ha messo un po’ di ansia a Cogoni e compagni. L’Under 20 rossoblù infatti avrà una doppia sfida sotto la Mole. Prima Juventus e poi Torino, in quello che tra due settimane sarà l’ennesimo scontro diretto utile per capire qualcosa in più del campionato che sarà.

E poi ci sono i nuovi arrivati. Alessandro Sugamele, che ieri ha festeggiato per i 19 anni compiuti, si è presentato alla grande: 2 gol e 2 assist nelle prime 5. In poche parole, da quando è arrivato dalla Roma, ha creato un gol ogni 90’. Nello stesso periodo è arrivato un altro portiere dall’est, il 2008 polacco Mateusz Lesiewicz, già convocato in Primavera nelle ultime. Mentre sabato è stato il giorno dell’esordio in rossoblù, per ora in Under 18, per il fantasista norvegese di origini nigeriane Daniel Oshundrun, e per il centrale francese Enock Mawassa, per la prima volta disponibile in Under 20 nella partita di venerdì.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La fuga dei giovani sardi: «Qui poche opportunità»

Cresce il numero dei laureati, ma a tre anni dal titolo il 16 per cento trova occupazione al Nord o all’estero  
Cristina Cossu
Regione

Sanità, un anno di tormenti Caos tra bocciature e ricorsi

Dalla riforma al no della Corte Costituzionale 
La storia.

Zigheddu, 88 anni in marcia da Cagliari ad Aritzo

Giorgio Ignazio Onano
Campo largo

I sindaci svegliano il centrosinistra

Salis: proposte, non slogan. Manfredi: la sicurezza è un tema nostro 
Napoli

Accelera l’inchiesta sul trapianto fatale

Attesa per l’autopsia e le analisi sul cuore, imminente l’iscrizione di nuovi indagati 
La crisi

Stop Ue a Trump: «I patti si rispettano»

L’Eurocamera pronta a congelare l’accordo, occhi puntati sui Popolari 