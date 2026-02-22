primavera, che succede? Il riscatto passa per Torino 

La brutta notizia è che se il campionato finisse oggi, sarebbe retrocessione. Quella buona è che il campionato darà il suo stop a metà maggio. Nell’ultimo weekend tutto ciò che poteva andare male, è andato peggio. E la Primavera esce dall’ultimo turno con le ossa rotte, perché alla sconfitta 1-2 subita ad Asseminello dalla Cremonese nella tarda mattinata di venerdì, si uniscono alcune combinazioni impreviste e che era impossibile comporre in maniera più amara. Il Frosinone batte l’Inter con un esaltante 5-4 sul fangoso campo in Ciociaria e il Torino doma la Juventus nel derby Under 20, sorridendo 2-0. E cambiando enormemente le gerarchie delle ultime posizioni.

I ragazzi di Pisano si erano infatti presentati alla ventiseiesima giornata di Primavera 1 con il quartultimo posto, in piena inerzia per giocare almeno i playout e magari sperare ancora nella salvezza diretta. Vengono invece sorpassati proprio da Torino e Frosinone, che con le rispettive vittorie affossano il Cagliari al penultimo posto in zona rossa. Ma conta poco, perché il calendario mette nella lavagnetta altre 12 partite, si ripartirà proprio da quella “Torino” che negli ultimi giorni ha messo un po’ di ansia a Cogoni e compagni. L’Under 20 rossoblù infatti avrà una doppia sfida sotto la Mole. Prima Juventus e poi Torino, in quello che tra due settimane sarà l’ennesimo scontro diretto utile per capire qualcosa in più del campionato che sarà.

E poi ci sono i nuovi arrivati. Alessandro Sugamele, che ieri ha festeggiato per i 19 anni compiuti, si è presentato alla grande: 2 gol e 2 assist nelle prime 5. In poche parole, da quando è arrivato dalla Roma, ha creato un gol ogni 90’. Nello stesso periodo è arrivato un altro portiere dall’est, il 2008 polacco Mateusz Lesiewicz, già convocato in Primavera nelle ultime. Mentre sabato è stato il giorno dell’esordio in rossoblù, per ora in Under 18, per il fantasista norvegese di origini nigeriane Daniel Oshundrun, e per il centrale francese Enock Mawassa, per la prima volta disponibile in Under 20 nella partita di venerdì.

RIPRODUZIONE RISERVATA