Premio “Rina Latu” alle scuole di Galtellì Meana Sardo e Bitti 

Un affollato teatro Eliseo di Nuoro ha accolto la cerimonia di premiazione del concorso organizzato dall’Avis provinciale e dedicato a Rina Latu, presidente storica e dirigente nazionale, mancata qualche anno fa. “Rina Latu – L’Avis: scuola di vita” è stato il titolo dell’iniziativa che ha coinvolto le scuole del territorio. Un’occasione speciale per ricordare il lavoro importante portato avanti da Rina Latu, originaria di Bitti, e il suo impegno all’insegna della solidarietà e dell’inclusione portato avanti fino alla fine.

Il concorso ha visto la partecipazione di 20 classi terze degli istituti comprensivi del territorio.

Nel corso della manifestazione promossa dall’Avis provinciale, nella giornata di giovedì, sono intervenuti presidente della Provincia, Giuseppe Ciccolini, e la vicesindaca di Nuoro Natascia Demurtas. Presidente della commissione giudicatrice Pamela Giorno, che ha voluto ricordare la figura della madre Rina Latu, scomparsa nel 2024 e già vicepresidente nazionale Avis.

La giornata si è svolta con la presentazione dei 20 elaborati realizzati dagli studenti: video, cartelloni, poesie, canti e giochi per diffondere la cultura della donazione del sangue. Tanti lavori che sono stati poi premiati. In particolare, al primo posto è stato valutato l’elaborato della terza B di Galtellì, al secondo quella della terza A di Meana Sardo e al terzo il lavoro fatto dalla terza B di Bitti.

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