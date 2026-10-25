Premio letterario “Laura Grasso”, ecco i 3 vincitori 

Amare dove il desiderio deve restare nascosto, riconoscersi oltre la vergogna, custodire la memoria di chi ha dovuto vivere nel silenzio.

Sono le storie al centro del Premio letterario Lgbtqia+ “Laura Grasso” 2026, che ha assegnato i riconoscimenti a Lucio Aru per “Gent’arrubia”, nella sezione editi, e a Majid Capovani per “L’odore del deserto”, nella sezione inediti. A Vincenzo Patanèè andato il Premio speciale alla carriera, per il suo contributo alla conoscenza e alla diffusione della cultura Lgbtqia+.

La cerimonia si è svolta ieri allo Spazio Pira, nell’ambito del festival letterario Rainbook, promosso dall’Associazione Culturale LGBT+ Baa Bà APS. Il premio rende omaggio a Laura Grasso, cittadina quartese, e al valore della scrittura come strumento di lotta, affermazione, inclusione e conoscenza.

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