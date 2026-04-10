Precipitano dalla gru: due vittime sul lavoro 

PALERMO. Erano sul cestello della gru per lavori nel sotto balcone al decimo piano di un edificio in via Marturano, a Palermo, quando il secondo braccio del mezzo si è spezzato: gli operai Daniluc Tiberi Un Mihai, romeno di 50 anni, e Najahi Jaleleddine, tunisino di 41 anni, sono precipitati facendo un volo di decine di metri e sono morti sul colpo. Il cestello e il braccio della gru hanno sfondando la tettoia di un rivenditore di gomme. Dalle prime indagini emerge che i due operai lavoravano in nero senza contratto e non risulterebbero iscritti né alla Cassa edile né alla Edilcassa. Nel crollo è rimasto ferito un dipendente della ditta di pneumatici. La Procura di Palermo ha aperto una inchiesta per omicidio colposo, indagati il titolare della ditta per la quale lavoravano i due operai e il proprietario dell'appartamento. L'Usb ha indetto uno sciopero generale di 24 ore a Palermo e provincia per lunedì 13 aprile, con un sit-in davanti alla prefettura.

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