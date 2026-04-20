Precipita da 12 metri: vivo per miracolo 

È precipitato da un’altezza di circa 12 metri, con l’impatto fortunatamente attutito da una pergola che ha evitato conseguenze peggiori. Un operaio di 20 anni, Costanzo Olla, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu a seguito di una caduta dal tetto dell’Hotel Regina Margherita, avvenuta mentre stava effettuando dei lavori nell’edificio.

Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato un politrauma, ma era cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi. L’allarme è stato immediato, con il tempestivo intervento di un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso.

Tragedia sfiorata

Il grave incidente sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. Per cause ancora in corso di accertamento Olla, originario di Gergei e dipendente di una ditta specializzata di Maracalagonis, ha perso l’equilibrio mentre era impegnato in dei lavori di manutenzione nella parte interna dell’albergo di viale Regina Margherita.

Il giovane operaio è vivo per miracolo: al momento dell’incidente c’è stata subito particolare apprensione per le sue condizioni, visto che – stando alle prime ricostruzioni della dinamica – sarebbe precipitato per circa 3 piani dal tetto dell’edificio. Sarebbe caduto su una pergola, struttura che avrebbe fatto in modo di rendere meno pesante l’impatto.

Le indagini

Nel corso del pomeriggio, all’Hotel Regina Margherita sono proseguiti a lungo i sopralluoghi per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto, oltre al personale del 118 che ha prestato le prime cure all’operaio e lo ha trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza, sono intervenuti i carabinieri della sezione di Stampace per i rilievi di propria competenza. Con loro, presenti anche gli ispettori del Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (Spresal) dell’Asl di Cagliari e i vigili del fuoco.

Stando ai primi rilievi, l’altezza della caduta sarebbe di circa 12 metri. Le indagini tecniche, come da prassi, sono in corso per chiarire cosa sia effettivamente accaduto.

Le condizioni

L’operaio ha passato la notte ricoverato al Brotzu, in gravi condizioni. Costanzo Olla ha riportato numerosi traumi e svolto i primi accertamenti clinici in ospedale.

Non è da escludere che, nei prossimi giorni, possa essere in grado di dare la sua versione dei fatti. E, fortunatamente, da subito è stato evidenziato come non sarebbe in pericolo di vita.

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