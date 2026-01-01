VaiOnline
Basket.
02 gennaio 2026 alle 00:30

Pozzecco va in Turchia, Markovic in Grecia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

sassari. Nel fine anno sorridono la Dinamo e due suoi ex allenatori, ma la serie A maschile è nel caos per la situazione di Trapani che rischia di azzoppare il campionato a stagione in corso.

Si è accasato il bosniaco Nenad Markovic, anche se in Grecia col Panionios, in fondo alla classifica ellenica e della Champions, lo attende un compito forsepiù arduo di quando due stagioni fa venne chiamato al posto di Piero Bucchi per togliere la Dinamo dai guai. Sorride di più e non solo per carattere il coach Gianmarco Pozzecco, amato da Sassari anche per i trofei vinti nel 2019 (Europe Cup e Supercoppa Italiana): dopo aver chiuso con la nazionale è rimasto disoccupato solo qualche mese. Lo ha chiamato il Galatasaray, club che navigà a metà classifica in Turchia e ha conquistato il Round of 16 della Champions league Fiba ma aspira a qualcosa di meglio.

Proprio Pozzecco e il Galatasaray hanno fatto un'offerta alla guardia Jordan Ford, attualmente in forza al Trapani che naviga nella tempesta societaria. Sembra che il club siciliano abbia fatto una richiesta cospicua per lasciare andare via Ford.

Marasma in campionato

Difficile comprendere quale sia il futuro del Trapani Shark che qualche giorno fa ha ricevuto una nuova penalizzazione di 3 punti (sono 8 in tutto) che le ha tolto il pass di accesso alla Final 8 di Coppa Italia. Per assurdo se la Dinamo batte Brescia e vince a Reggio Emilia può soffiarle l'ingresso in Coppa Italia dal momento che è in ritardo di sole due lunghezze e vanta sui siciliani una larga vittoria (+24) e ha battuto anche Trieste (+5).

Viceversa una esclusione di Trapani, che ha minacciato di non presentarsi domenica a Bologna e potrebbe gettare la spugna tra una settimana, penalizzerebbe sia Sassari, sia Varese che hanno battuto i siciliani a differenza delle altre concorrenti alla salvezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Luci alla Domus per Cagliari-Milan

l Gaggini, Pilia
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
capodanno tragico

La strage dei giovanissimi Sei italiani ancora dispersi

Rogo dalle candele pirotecniche sulle bottiglie di champagne Almeno 47 vittime, molte intrappolate nell’uscita angusta 
Capodanno

Cagliari, una festa per 20mila persone

Folla nelle strade, alla Fiera e al Bastione Ristoranti e locali del centro presi d’assalto 
Mauro Madeddu
la Crisi

Dal diesel al tabacco, la stangata sui sardi arriva col nuovo anno

Il 2026 si apre con una raffica di rincari È allarme per i consumi delle famiglie 
Luca Mascia
Sanità

Asl, sì alle nomine ma con tre “buchi”

Intesa in extremis Todde-Pd: restano scoperte le Aziende di Cagliari, Sassari e Olbia 
Roberto Murgia
Cronaca

Nella bottiglia sigillata c’è acqua contaminata, donna finisce in ospedale

Panico e mistero a Carbonia, indagini dei carabinieri in corso 
Fabio Murru Stefania Piredda
Strade di sangue

Il viaggio per il concerto finisce contro un albero Illorai, un anno di lutti

La vittima è un operaio, Marco Boninu Un cinghiale gli ha tagliato la strada 
Mariangela Pala
La tragedia.

«Nuova morte sul lavoro, inaccettabile»

Emanu ele Floris
Capodanno

L’Isola festeggia i primi nati del 2026

Lieti eventi a Monserrato, Oristano (doppio parto), Nuoro, San Gavino e Olbia 
Tradizioni.

Gli irriducibili del tuffo in mare

Angelo Cucca Mariangela Pala