Pozzecco va in Turchia, Markovic in Grecia 

sassari. Nel fine anno sorridono la Dinamo e due suoi ex allenatori, ma la serie A maschile è nel caos per la situazione di Trapani che rischia di azzoppare il campionato a stagione in corso.

Si è accasato il bosniaco Nenad Markovic, anche se in Grecia col Panionios, in fondo alla classifica ellenica e della Champions, lo attende un compito forsepiù arduo di quando due stagioni fa venne chiamato al posto di Piero Bucchi per togliere la Dinamo dai guai. Sorride di più e non solo per carattere il coach Gianmarco Pozzecco, amato da Sassari anche per i trofei vinti nel 2019 (Europe Cup e Supercoppa Italiana): dopo aver chiuso con la nazionale è rimasto disoccupato solo qualche mese. Lo ha chiamato il Galatasaray, club che navigà a metà classifica in Turchia e ha conquistato il Round of 16 della Champions league Fiba ma aspira a qualcosa di meglio.

Proprio Pozzecco e il Galatasaray hanno fatto un'offerta alla guardia Jordan Ford, attualmente in forza al Trapani che naviga nella tempesta societaria. Sembra che il club siciliano abbia fatto una richiesta cospicua per lasciare andare via Ford.

Marasma in campionato

Difficile comprendere quale sia il futuro del Trapani Shark che qualche giorno fa ha ricevuto una nuova penalizzazione di 3 punti (sono 8 in tutto) che le ha tolto il pass di accesso alla Final 8 di Coppa Italia. Per assurdo se la Dinamo batte Brescia e vince a Reggio Emilia può soffiarle l'ingresso in Coppa Italia dal momento che è in ritardo di sole due lunghezze e vanta sui siciliani una larga vittoria (+24) e ha battuto anche Trieste (+5).

Viceversa una esclusione di Trapani, che ha minacciato di non presentarsi domenica a Bologna e potrebbe gettare la spugna tra una settimana, penalizzerebbe sia Sassari, sia Varese che hanno battuto i siciliani a differenza delle altre concorrenti alla salvezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA