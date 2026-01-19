VaiOnline
Il caso.
20 gennaio 2026 alle 00:21

«Potabilizzatore guasto», fake news su internet 

«Una fake news». Così Abbanoa parla del messaggio che ieri mattina ha fatto il giro delle chat su whatsapp, e nei vari profili social, secondo cui il maltempo starebbe avendo effetti negativi sull’acqua potabile a Cagliari. La notizia è attribuita alla stessa azienda ma, come ribadito, «si tratta di un falso».

«La notizia - scrive Abbanoa in un comunicato - è priva di qualsiasi fondamento. L’acqua distribuita nella rete del capoluogo non è ovviamente “in balia delle intemperie” e quindi non può essere condizionata dal maltempo. Viene prodotta da due potabilizzatori, gli impianti di Simbirizzi e di San Michele, che hanno complessi processi di trattamento. Non si registrano fenomeni di torbidità eccessivi, che comunque vengono sempre fronteggiati, nemmeno nelle acque grezze in arrivo ai due impianti».

Il gesto è di una gravità inaudita, anche perché ha procurato allarme e preoccupazioni non solo tra i cittadini comuni, ma anche e soprattutto nelle grandi comunità come ospedali, case di riposo e altro.

Il gestore del sistema idrico isolano intende giustamente andare a fondo e scoprire chi è perché ha fatto girare una comunicazione totalmente priva di fondamento. «Si sta accertando l’origine di questo messaggio falso: i responsabili sono passibili di denuncia per procurato allarme. Chi dovesse riceverlo, oltre a non darne minimamente peso, può anche a sua volta avvisare il mittente che si tratta di una “fake news”».

