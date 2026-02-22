Porto Flavia, la galleria sarà interattiva 

Via ai lavori di modernizzazione del sito minerario di Porto Flavia, che verrà chiuso per circa un mese per consentire agli operatori di installare le parti multimediali che arricchiranno la visita della galleria. La chiusura si protrarrà indicativamente fino a metà marzo, con possibilità di lavorare anche nei weekend per rispettare i tempi previsti. Una volta completati i lavori, la nuova esposizione, voluta anche per celebrare i 100 anni di Porto Flavia, verrà inaugurata alla presenza delle autorità politiche locali e regionali.

I lavori

L’intervento non riguarda modifiche strutturali ai luoghi, ma punta a rendere l’allestimento più interattivo e fruibile per i visitatori. «È stato previsto un finanziamento per il rinnovo dell’allestimento interno della galleria di Porto Flavia – spiega Marco Vacca, responsabile dell’ufficio turistico di Iglesias – in occasione dei cento anni dalla nascita della miniera. Verrà rimodulato l’allestimento attuale, mantenendo lo stato dei luoghi ma aggiungendo elementi più dinamici e interattivi per il pubblico». Tra le novità annunciate ci saranno suoni ambientali legati alla storia della galleria, pannelli informativi moderni e un video esplicativo, fruibile in italiano e in inglese, che illustrerà come funzionava Porto Flavia durante la sua fase operativa. «La società che ha eseguito i lavori ha interagito per quasi tre settimane con le guide – racconta Vacca – chiedendo loro cosa fosse necessario per spiegare meglio la storia e la funzione di Porto Flavia, seguendo anche le osservazioni dei visitatori».

Il percorso

L’allestimento attuale risale al 2000, anno in cui il sito fu aperto ufficialmente al turismo dopo anni di inutilizzo industriale. «Era nato come soluzione provvisoria nel 2001 – racconta Maria Laura Mocci, guida turistica dei siti minerari di Iglesias – e, pur essendo stato funzionale per anni, merita ora un ammodernamento che lo renda fruibile in modo completo sia agli italiani sia agli stranieri». Sebbene l’introduzione di nuovi strumenti possa richiedere un periodo di adattamento per le guide, Mocci ha evidenziato come l’aggiornamento rappresenti un’opportunità per migliorare l’esperienza di visita e la qualità del lavoro delle guide. «La nostra competenza rimarrà la stessa – ha aggiunto – ma avremo strumenti che ci aiuteranno nel racconto e nella fruizione del sito». La data ufficiale dell’inaugurazione post-lavori non è ancora stata fissata: non appena definità la comunicherà l’amministrazione comunale.

