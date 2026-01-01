VaiOnline
Torregrande.
02 gennaio 2026 alle 00:32

Porticciolo, in arrivo altri fondi 

Nuove risorse arrivano per la riqualificazione e il potenziamento del porticciolo di Torregrande. Nella manovra regionale di riprogrammazione dei mutui da 94 milioni di euro, figura anche un milione 200mila euro destinato alla struttura che comprende sia posti barca da diporto che posti per le barche da pesca.

Si tratta della riprogrammazione di risorse già finanziate tramite i mutui investimenti approvati a partire dal 2010 e adesso da destinare ad altre opere, con la clausola tassativa di investire e completare gli interventi entro il 2026 per non rischiare di perdere i finanziamenti. Diverse le opere finanziate dalla Regione con questa manovra, per Oristano si tratta certamente di un passaggio strategico per il porticciolo dove a breve dovrebbero partire i tanto attesi interventi di riqualificazione.

«Questione di giorni, si attendono ancora alcuni passaggi burocratici e poi si parte – assicura l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri – alcune aree sono già state cantierate, segno che l’avvio dell’opera è imminente».

